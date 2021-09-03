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رئيس المؤتمر يعزي بوفاة القيادي عبدالحكيم الأموي

بعث رئيس المؤتمر الشعبي العام، الشيخ صادق أمين ابوراس، برقية عزاء ومواساة في وفاة عضو مجلس الشورى الأستاذ عبدالحكيم عبدالتواب الأموي عضو اللجنة الدائمة عضو الهيئة الشورية، والذي انتقل إلى جوار ربه بعد حياة حافلة بالعمل والعطاء الوطني والتنظيمي.



وأشاد الشيخ صادق بمناقب الفقيد الأموي الذي كان واحداً من القيادات الوطنية والمؤتمرية التي خدمت الوطن والشعب، وكان مثالا للقيادي المخلص الذي انحاز الى صفوف الشعب ووقف ضد العدوان ورفض كل الاغراءات كما كان نموذجاً في الاخلاص والوفاء لوطنه، وله بصمات واضحة في الإسهام الفاعل في بناء الدولة اليمنية الحديثة، إضافة إلى دوره الاجتماعي في إصلاح ذات البين.



واعتبر رحيله خسارة فادحة على المؤتمر الشعبي العام الذي كان واحداً من مفكريه المستنيرين وقياداته الفذة والنشطين، عمل بكل إخلاص وتفانٍ لتجسيد مفاهيم ومضامين الميثاق الوطني في الواقع المعاش.



وأعرب رئيس المؤتمر باسمه شخصياً ونيابة عن قيادات وأعضاء وكوادر المؤتمر الشعبي العام، عن تعازيه الحارة ومواساته القلبية للشيخ عارف عبدالتواب اسماعيل الاموي ونجل الفقيد محمد عبدالحكيم عبدالتواب الاموي وكافة آل الاموي بمديرية المواسط محافظة تعز في هذا المصاب الذي عم ألمه الجميع.. سائلاً الله العلي القدير أن ينزل عليه شآبيب رحمته ومغفرته ورضوانه، وأن يسكنه فسيح جنانه، وأن يلهم أهله وذويه وكل زملائه ومحبيه وأصدقائه الصبر والسلوان..



إنا لله وإنا إليه راجعون،،،