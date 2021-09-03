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شوروية المؤتمر تنعي وفاة عبدالحكيم عبدالتواب الأموي

نعت الهيئة الشوروية للمؤتمر الشعبي العام وفاة الأستاذ عبدالحكيم عبدالتواب الأموي عضو اللجنة الدائمة عضو الهيئة الشوروية للمؤتمر الشعبي العام، الذي وافاه الأجل بعد حياة حافلة بالعطاء الوطني.



وأشارت الهيئة الشوروية للمؤتمر إلى أن رحيل الأستاذ عبدالحكيم عبدالتواب الأموي يمثل خسارة فادحة لليمن وللمؤتمر الشعبي العام، فقد كان واحداً من القيادات الوطنية المؤتمرية التي عملت بكل إخلاص وتفانٍ في خدمة اليمن وأبناء الشعب.. جاء ذلك في بيان ينشر المؤتمرنت فيما يلي نصه:



بسم الله الرحمن الرحيم القائل: (يَا أَيَّتُهَا النَّفْسُ الْمُطْمَئِنَّةُ ارْجِعِي إِلَى رَبِّكِ رَاضِيَةً مَرْضِيَّةً فَادْخُلِي فِي عِبَادِي وَادْخُلِي جَنَّتِي) صدق الله العظيم



بقلوب مؤمنة بقضاء الله وقدره تنعي الهيئة الشوروية للمؤتمر الشعبي العام وفاة الأستاذ عبدالحكيم عبدالتواب الأموي عضو مجلس الشورى عضو اللجنة الدائمة عضو الهيئة الشوروية الذي وفاه الأجل صباح يومنا هذا الجمعة الموافق 3 سبتمبر 2021م عن عمر ناهز الـ59 عاماً، وذلك إثر مرض ألم به.



إن رحيل الأستاذ عبدالحكيم الأموي يمثل خسارة فادحة للمؤتمر الشعبي العام.. فقد عمل الفقيد طيلة مسيرة حياته بكل إخلاص وتفانٍ في خدمة الوطن وأبناء الشعب وكان آخرها عضواً في مجلس الشورى.. وكان له خلال مراحل حياته بصمات واضحة في الإسهام الفاعل في بناء الدولة اليمنية التي تسودها العدالة والمساواة، دولة المؤسسات والنظام والقانون.. وكان من مناهضي العدوان الغاشم على بلادنا منذ أكثر من ست سنوات ونيف.



إن الهيئة الشوروية للمؤتمر الشعبي العام وهي تنعي وفاة الراحل الأستاذ عبدالحكيم عبدالتواب الأموي، تتقدم بخالص العزاء وصادق المواساة إلى أولاد الفقيد وأسرة الفقيد وكل أصدقائه ومحبيه.. راجيةً من الله العلي القدير أن يتغمده بواسع رحمته وعظيم غفرانه ويسكنه فسيح جناته، وأن يلهمهم ويلهمنا جميعاً الصبر والسلوان.



إنا لله وإنا اليه راجعون





صادر عن الهيئة الشوروية للمؤتمر الشعبي العام

3 سبتمبر 2021م