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المؤتمر نت - حذر المركز الوطني للأرصاد المواطنين في 14 محافظة يمنية من رياح قوية وأمطار غزيرة خلال الساعات القادمة

الأرصاد يحذر سكان هذه المحافظات: رياح قوية وأمطار غزيرة

المؤتمرنت -
الأرصاد يحذر سكان هذه المحافظات: رياح قوية وأمطار غزيرة
توقع المركز الوطني للأرصاد الجوية هطول أمطار متفاوتة الشدة على عدد من المحافظات واستمرار الرياح الموسمية على أرخبيل سقطرى والسواحل الشرقية خلال الـ 24 ساعة المقبلة.

وذكر المركز في نشرته الجوية اليوم، أنه من المتوقع هطول أمطار متفاوتة الشدة مصحوبة بالعواصف الرعدية أحياناً على مناطق متفرقة من المناطق الجبلية وتكون أكثر غزارة على محافظات لحج، تعز، إب، الضالع، ريمة ،ذمار، المحويت وحجة

وقد تشمل الأمطار الهضاب الداخلية لمحافظات البيضاء، أبين، شبوة، حضرموت والمهرة.

وأشار المركز إلى احتمال هطول أمطار متفاوتة الشدة تصل إلى شديدة الغزارة أحياناً على السواحل الغربية والمناطق الداخلية المحاذية لها فيما تكون خفيفة إلى متوسطة الشدة على أجزاء من السواحل الجنوبية والشرقية.

وأفاد باستمرار هبوب الرياح الموسمية الجنوبية الغربية على أرخبيل سقطرى والسواحل الشرقية.

وحذر المركز المواطنين في المناطق المتوقع هطول أمطار عليها من تدفق السيول في الشعاب والوديان ونصح بعدم التواجد في بطون الأودية ومجاري السيول أثناء وبعد هطول الأمطار.

ونبه سائقي المركبات في المنعطفات والمنحدرات الجبلية من انخفاض الرؤية الأفقية نتيجة لهطول الأمطار وتشكل الشابورة المائية أو الضباب.

كما حذر مرتادي البحر والصيادين وربابنة السفن في أرخبيل سقطرى والسواحل الشرقية من الرياح الشديدة واضطراب البحر وارتفاع الموج.

وأوضح المركز أن كمية الأمطار التي هطلت خلال ال24 ساعة الماضية في بعض محطات الرصد الجوي جاءت على النحو الآتي: المحويت : 8.7 ملم ، صرفيت : 7.9 ، إب : 1.6 السدة : 0.3 ، المعافر : 0.1 ملم.

وحسب المركز هطلت أمطار متفاوتة الشدة على أجزاء متفرقة من المناطق الجبلية و الهضاب الداخلية وكانت خارج نطاق محطات الرصد الجوي.








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