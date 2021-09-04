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أخبار
المؤتمر نت - بعث رئيس المؤتمر الشعبي العام الشيخ صادق أمين ابوراس، برقية عزاء ومواساة إلى محمد حسن مزاحم وإخوانه وكافة آل مزاحم بمديرية الظهار محافظة اب، في وفاة والدهم حسن مرشد مزاحم، بعد حياة حافلة بالعمل والعطاء في خدمة الوطن والمجتمع

رئيس المؤتمر يعزي بوفاة حسن مرشد مزاحم

المؤتمرنت -
رئيس المؤتمر يعزي بوفاة حسن مرشد مزاحم
بعث رئيس المؤتمر الشعبي العام الشيخ صادق أمين ابوراس، برقية عزاء ومواساة إلى محمد حسن مزاحم وإخوانه وكافة آل مزاحم بمديرية الظهار محافظة اب، في وفاة والدهم حسن مرشد مزاحم، بعد حياة حافلة بالعمل والعطاء في خدمة الوطن والمجتمع.

وأشاد رئيس المؤتمر بمناقب وأدوار الفقيد وإسهاماته في خدمة المجتمع وإصلاح ذات البين.. معبّراً عن صادق التعازي والمواساة باسمه شخصياً.. وبإسم قيادات وأعضاء وأنصار المؤتمر الشعبي العام، سائلاً العلي القدير أن يتغمده بواسع رحمته وعظيم مغفرته ويسكنه فسيح جناته ويلهم أهله وذويه الصبر والسلوان.

“إنا لله وإنآ إليه راجعون”.








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