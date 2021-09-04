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المؤتمر نت - كشف الفلكي اليمني عدنان الشوافي "الخبير الدولي في الفيزياء الفلكية" عن مفاجأة في حالة طقس اليمن، خلال الساعات القادمة وحتى الجمعة المقبلة، داعياً المواطنين إلى أخذ الحيطة والحذر

الفلكي الشوافي يحذر من مفاجأة في حالة طقس اليمن

المؤتمرنت -
الفلكي الشوافي يحذر من مفاجأة في حالة طقس اليمن
كشف الفلكي اليمني عدنان الشوافي "الخبير الدولي في الفيزياء الفلكية" عن مفاجأة في حالة طقس اليمن، خلال الساعات القادمة وحتى الجمعة المقبلة، داعياً المواطنين إلى أخذ الحيطة والحذر.

وتوقع الفلكي الشوافي استمرار الامطار الرعدية المتفرقة متفاوتة الشدة والتي قد تصل الى الغزيرة هذا الأسبوع وخصوصا النصف الاول منه بكمية هطول قد لا تقل عن الأسبوع الماضي وأفضل هطول على المرتفعات الجبلية بشكل عام جنوبية غربية /غربية /شرقية والمناطق المحاذية لها من الهضاب الداخلية والسهول الساحلية مع امطار متفرقة على أجزاء من المناطق الساحلية وشبه جفاف على الصحاري.

ودعا الفلكي اليمني في منشور على حسابه فيس بوك رصده المؤتمرنت، المواطنين في جميع المحافظات إلى توخي الحذر من مخاطر الأمطار الرعدية وما يرافقها من برق وسيول.

وحذر الشوافي سائقي المركبات في المنحدرات الجبلية من الانهيارات الصخرية والانزلاقات الطينية وانخفاض الرؤية الأفقية نتيجة غزارة الأمطار وتشكل الضباب.

وشدد الفلكي الشوافي على ضرورة أخذ الاحتياطات اللازمة من العواصف الرعدية والرياح الهابطة الشديدة.








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