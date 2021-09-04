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أخبار
المؤتمر نت - أكد مصدر أمني بمحافظة مأرب، عودة الأمن والإستقرار في جميع مناطق مديرية رحبة جنوبي المحافظة بعد تأمينها بشكل كامل

مأرب.. مصدر أمني يؤكد عودة الأمن والاستقرار إلى رحبة

المؤتمرنت -
مأرب.. مصدر أمني يؤكد عودة الأمن والاستقرار إلى رحبة
أكد مصدر أمني بمحافظة مأرب، عودة الأمن والإستقرار في جميع مناطق مديرية رحبة جنوبي المحافظة بعد تأمينها بشكل كامل.

ودعا المصدر جميع أبناء مديرية رحبة والنازحين، بالعودة إلى منازلهم ومزارعهم وممارسة حياتهم الطبيعية وعدم تصديق الشائعات التي يطلقها مرتزقة العدوان لتخويف الأهالي وترهيبهم.

وأشار المصدر إلى أن الجيش واللجان الشعبية ورجال الأمن يتعاملون مع جميع أبناء المديرية بمختلف انتمائاتهم ومكوناتهم كأخوة، وحريصون على أمنهم واستقرارهم والحفاظ على السكينة العامة.

ولفت إلى أن الأجهزة الأمنية بالتعاون مع الشرفاء من أبناء المديرية، يبذلون جهودا كبيرة لتأمين الممتلكات العامة والخاصة والحفاظ على منازل المواطنين ومزارعهم، وفقاً لوكالة سبأ.

كما دعا المصدر الأمني، المغرر بهم والمخدوعين في صفوف العدوان من أبناء المديرية لإغتنام قرار العفو العام، والعودة للصف الوطني كمواطنين صالحين لهم كامل حقوق المواطنة.








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