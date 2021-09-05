المؤتمرنت -

فنانة يمنية تكشف عن إصابتها بمرض غامض

كشفت الفنانة اليمنية بلقيس عن رحلة إصابتها بـ "متلازمة الكوخ"، بسبب عزلتها خلال فترة انتشار فيروس كورونا، قائلة إنها كانت ترغب في معرفة الحالة التي كانت تعيش فيها خلال هذه الفترة.



وأضافت الفنانة أنها كانت تميل للعزلة والاكتئاب: "بعد كورونا الناس فتحت وخرجت بس أنا مخرجتش ومعرفتش وبقيت حبيسة الغرفة والبيت ومعرفتش اندمج مع المجتمع الخارجي".



وتابعت بلقيس خلال لقائها ببرنامج "معكم منى الشاذلي"، المذاع على شاشة قناة "cbc": "مكنتش عاوزة أبص في وشي في المراية، ودايما عاوزة نفسي تحت البطانية على طول، فكرت وقولت إيه الفشل اللي أنا فيه مكنش عندي الطاقة إني أشوف أهلي بعد غياب 8 شهور، فمكنتش سعيدة وأشعر بالاكتئاب والميل للعزلة ومش عاوزة أغني أو أعمل حاجة".



وأردفت الفنانة:"عرفت إني مصابة بـ"متلازمة الكوخ" لأني اتحجزت في البيت فترة طويلة، فالناس اللي بتقعد في أماكن منعزلة فترة طويلة يصعب عليهم الاندماج في المجتمع".



واستعرضت منى الشاذلي الإعلامية المصرية، خلال برنامجها ولقائها للفنانة بلقيس، أعراض هذه المتلازمة والتي تتمثل في القلق الشديد والعصبية، والرغبة في تناول الطعام، وصعوبة الاستيقاظ من النوم، وانعدام البصر، والخمول وعدم القيام بشئ، والشعور باليأس والحزن والاكتئاب.



المصدر: "الوطن"