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المؤتمر نت - يُعدّ مرض السكري أحد الاضطرابات الأيضية الاستقلابية المُزمنة ويتمثّل بحدوث ارتفاع في مستويات سكر الجلوكوز في الدم بما يتجاوز المدى الطبيعي لها

وداعاً لحقن الأنسولين.. مع هذا المشروب السحري

المؤتمرنت -
وداعاً لحقن الأنسولين.. مع هذا المشروب السحري
يُعدّ مرض السكري أحد الاضطرابات الأيضية الاستقلابية المُزمنة ويتمثّل بحدوث ارتفاع في مستويات سكر الجلوكوز في الدم بما يتجاوز المدى الطبيعي لها.

ويقدم موقع «هيلثي بيوتي» وسيلة طبيعية تساعد الجسم على إنتاج الأنسولين، وهو آمن للغاية بنسبة 100% عن طريق مشروب من مكونين فقط.

مكونات المشروب:
- 300 غرام من الكرفس.

- 6 حبات ليمون.

طريقة تحضيره:
- يغسل الكرفس جيدا ثم ينقل في وعاء نظيف ويعصر عليه الليمون.

- تضاف كمية مناسبة من الماء على الخليط ويترك على النار حتى الغليان.

- قومي بتهدئة النار ويترك الخليط ينضج لمدة ساعتين ثم يصفي.

- يترك المشروب ليبرد تماما ثم يحتفظ به في زجاجة في الثلاجة.

- يؤخذ ملعقة من الخليط يوميا قبل الإفطار بنصف ساعة، والاستمرار على هذا النظام لمدة شهرين وستلاحظ ضبط مستويات السكر في الدم والشعور بصحة أفضل.

فوائد الكرفس لمرضى السكري
- ووفق البوابة نيوز هناك العديد من الفوائد لمرضى السكر عند تناولهم للكرفس منها:

- الماء المتوفر في نبات الكرفس مفيد في المحافظة على مستوى السكري الجيد في الجسم.

- تناول الكرفس يساهم في خفض ضغط الدم المرتفع المرافق لمرض السكري.

- الكرفس من أفضل الأطعمة التي تحسن الدورة الدموية مما يساهم في السيطرة على مستوى السكر في الدم.

- الفيتامينات والمعادن في الكرفس أكثر ما يحتاجه مريض السكري.

- يقضي على العجز الجنسي لدى الرجال المصابين بالسكري.

- الألياف في الكرفس تساهم في إعادة تنظيم مستوى السكر في الدم.

- يساهم الكرفس في حماية مرضى السكري من إلتهاب الأعصاب.

- غني بمضادات الأكسدة المفيدة لمرضى السكري لحمايتهم من مضاعفات السكري.

- تناول الكرفس يعزز من صحة القلب لدى مرضى السكري.

- يحتوي على فيتامين ج الذي يعمل على حماية الأوعية الدموية من التصلب الذي يسببه السكري.

- يحوي الجهاز العصبي في الجسم من مضاعفات السكري.

- بشكل عام تناول الكرفس يعزز مناعة الجسم ويقيه من الأمراض وخاصة لدى مرضى السكري.

كما أن الكرفس يعزز وظائف الكلى ويجعلها صحية وذلك عن طريق المساعدة في القضاء على السموم من الجسم، كما انه يمنع تشكيل حصوات الكلى، وشرب عصير الكرفس يساعد على كبح الرغبة الشديدة في تناول الحلويات والاغذية المليئة بالسعرات الحرارية مما يعمل على فقدان الوزن، فالشرب المنتظم لعصير الكرفس قبل وجبات الطعام قد يساعد على خفض الوزن.

يخلص الجسم من الدهون. ويحرق 10 كجم في 10 أيام.

يحتوي عصير الكرفس على مجموعة من مضادات الأكسدة التي تساعد على علاج التهاب المفاصل أو الحماية من الإصابة به من الأصل، ويعزى ذلك لقدرة مضادات الأكسدة هذه على منع جهاز المناعة من إبداء ردود فعل تعزز التهاب المفاصل وتفاقم الحالة.

من فوائد عصير الكرفس أنه يساعد على تنظيف الجسم من السموم والفضلات، وقد يعزى ذلك لخصائصه المدرة للبول أو لقدرته على تحسين الهضم بشكل عام.








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