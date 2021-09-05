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المؤتمر نت - توقع المركز الوطني للأرصاد هطول أمطار متفاوتة الشدة مصحوبة بالعواصف الرعدية أحياناً على عدد من المحافظات خلال الـ24 ساعة المقبلة

أمطار متفاوتة الشدة على 13 محافظة يمنية

المؤتمرنت -
أمطار متفاوتة الشدة على 13 محافظة يمنية
توقع المركز الوطني للأرصاد هطول أمطار متفاوتة الشدة مصحوبة بالعواصف الرعدية أحياناً على عدد من المحافظات خلال الـ24 ساعة المقبلة .

وأفاد المركز في نشرته الجوية بأنه من المتوقع هطول أمطار متفاوتة الشدة مصحوبة بالعواصف الرعدية أحيانا على مناطق متفرقة من الهضاب الداخلية لمحافظات البيضاء، أبين، شبوة، حضرموت والمهرة .

وحسب المركز قد تشمل الأمطار أجزاء من سلسلة المرتفعات الجبلية الغربية وستكون أكثر غزارة على محافظات لحج، تعز، إب، الضالع، ريمة ، ذمار، المحويت وحجة .

ومن المتوقع أيضاً هطول أمطار متفاوتة على السواحل الغربية والمناطق الداخلية المحاذية لها فيما ستكون الأمطار خفيفة إلى متوسطة الشدة على أجزاء من السواحل الجنوبية والشرقية.

وأشار إلى استمرار هبوب الرياح الموسمية الجنوبية والجنوبية الغربية على أرخبيل سقطرى والمناطق وخليج عدن.

ونبه المركز المواطنين في المناطق المتوقع هطول الأمطار عليها من تدفق السيول في الشعاب والوديان، داعياً إلى عدم التواجد في بطون الأودية ومجاري السيول أثناء وبعد هطول الأمطار، والاحتماء من العواصف الرعدية .

وحذر سائقي المركبات في الطرقات الجبلية من الانخفاض في مدى الرؤية الأفقية نتيجة هطول الأمطار وتشكل الشابورة المائية أو الضباب.

كما نبه المركز مرتادي البحر والصيادين وربابنة السفن في أرخبيل سقطرى والسواحل الشرقية من الرياح الشديدة واضطراب البحر وارتفاع الموج.

وذكر المركز أن كمية الأمطار التي هطلت خلال ال24 ساعة الماضية في بعض محطات الرصد الجوي بلغت في إب : 28.6 ملم, صرفيت : 4.6 , حجة : 2.5 , ريمة : 0.1 ملم.

وحسب وكالة الانباء اليمنية (سبأ) فقد هطلت أمطار متفاوتة الشدة على أجزاء من المناطق الجبلية و الهضاب الداخلية وكانت خارج نطاق محطات الرصد الجوي.








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