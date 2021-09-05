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المؤتمر نت - استكمل مجلس النواب في جلسته التي عُقدت، اليوم، برئاسة نائب رئيس المجلس، عبدالسلام صالح هشول زابية، استعراضه لتقرير موجز عن أعمال المجلس خلال الفترة الثانية

إستفسارات برلمانية لوزراء المالية والتربية والتعليم العالي

المؤتمرنت -
إستفسارات برلمانية لوزراء المالية والتربية والتعليم العالي
استكمل مجلس النواب في جلسته التي عُقدت، اليوم، برئاسة نائب رئيس المجلس، عبدالسلام صالح هشول زابية، استعراضه لتقرير موجز عن أعمال المجلس خلال الفترة الثانية من الدورة الأولى لدور الانعقاد السنوي الـ16.

واستمع المجلس بحضور وزير الدولة لشؤون مجلسي النواب والشورى الدكتور علي عبدالله أبو حليقة، من عضو المجلس محمد منصور البكري إلى سؤال موجّه إلى وزير المالية بشأن مصير جمارك السيارات المحوّلة والمحتجزة في الأحواش منذ أشهر.

كما استمع مجلس النواب من عضو المجلس الدكتور علي محمد الزنم إلى الاستفسارات الموجّهة إلى وزير التربية والتعليم بشأن اعتزام الوزارة صرف 30 ألف ريال للمعلمين كحافز شهري لاستمرار العملية التعليمية، نظرا لانقطاع المرتبات بسبب العدوان والحصار .. مشيداً بهذه الخطوة .. متسائلاً هل ستشمل كافة العاملين في الحقل التعليمي؟.

وفي سياق متصل، استمع المجلس من الدكتور الزنم إلى سؤال موجّه لوزير التعليم العالي والبحث العلمي ورئيس جامعة صنعاء بشأن وضع الكادر التدريسي ومساعديهم في الجامعة والجامعات الحكومية في ظل الظروف الحالية، وعدم صرف المرتبات بسبب استمرار العدوان والحصار.

وحسب وكالة الانباء اليمنية (سبأ) فقد أقرّ المجلس تكليف اللجان الدائمة، التي لم تقدّم ملاحظاتها بشأن مصفوفة الحكومة، بتقديمها إلى المجلس خلال يومين.

وكان المجلس قد استهل جلسته بقراءة محضره السابق وأقرّه، وسيواصل عقد جلسات أعماله يوم غد الاثنين - بمشيئة الله تعالى.








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