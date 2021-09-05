الأحد, 05-سبتمبر-2021 الساعة: 07:00 م - آخر تحديث: 05:24 م (24: 02) بتوقيت غرينتش      بحث متقدم
الصفحة الرئيسية
افتتاحية
أخبار
اقتصاد
محافظات
رياضة
ثقافة
دين
حوار
مغتربون
قضايا وآراء
مجتمع مدني
علوم وتقنية
فنون ومنوعات
كتب ودراسات
عربي ودولي
وثائق ونصوص
إستطلاعات وتقارير
شهيد اليمن عبدالغني
خليجي 20
فيديو المؤتمرنت
عدسة المؤتمرنت
اليمن(شهداء الإرهاب)
إقرأ في المؤتمر نت
دروس‮ ‬الماضي‮ ‬واستحقاقات‮ ‬الآتي‮ ‬
بقلم‮/ صادق‮ ‬بن‮ ‬أمين‮ ‬ابو‮ ‬راس‮ - رئيس المؤتمر الشعبي العام
مستقبل‮ ‬المؤتمر‮ ‬والديمقراطية‮ ‬والشراكة‮ ‬والمشاركة‮ ‬السياسية‮ ‬في‮ ‬البلاد
حسين‮ ‬حازب *
المؤتمر‮.. ‬نهج‮ ‬واضح‮ ‬منذ‮ ‬التأسيس‮ ‬
‬جابر‮ ‬عبدالله‮ ‬غالب‮ ‬الوهباني‮
المؤتمر‮ ‬الشعبي‮ ‬العام‮.. ‬بَلَغَ‮ ‬أَشُدَّهُ‮ ‬‭ ‬وَبَلَغَ‮ ‬أَربَعِينَ‮ ‬سَنَة‭ ‬
الفريق‮ ‬الركن‮/ ‬جلال‮ ‬علي‮ ‬الرويشان‮
في‮ ‬ذكرى‮ ‬تأسيس‮ ‬المؤتمر‮ ‬التاسعة‮ ‬والثلاثين
عبيد‮ ‬بن‮ ‬ضبيع‮
مستقبل المؤتمر الشعبي العام في ذكرى التأسيس الـ39
د. علي محمد الزنم
المؤتمر في ذكرى تاسيسه سيظل قوياً مدافعاً عن شعبنا اليمني وثوابته الوطنية
عبدالوهاب يحيى الدرة
الوحدة‮ ‬في‮ ‬فكر‮ ‬المؤتمر‮ ‬
راسل‮ ‬القرشي
المؤتمر بذكرى تأسيسه الـ 39.. الموقف والدور الوطني المسئول
بقلم / د قاسم محمد لبوزة - نائب رئيس المؤتمر الشعبي العام
الذكرى‮ ‬الـ39 للتأسيس
‬ناجي‮ ‬بن‮ ‬يحيى‮ ‬القوسي
البعد‮ ‬الوطني‮ ‬والسياسي‮ ‬في‮ ‬خطاب‮ ‬أبو‮ ‬راس‮
يحيى‮ ‬العراسي
معانٍ‮ ‬راسخة‮ ‬في‮ ‬خطاب‮ ‬رئيس‮ ‬المؤتمر‮ ‬
أ‮.‬د‮.‬عبدالعزيز‮ ‬محمد‮ ‬الشعيبي
أخبار
المؤتمر نت - المشروع سيحل محل الشبكة النحاسية المتهالكة بخدمة الألياف الضوئية إلى المنازل الأكثر أماناً وسرعة، من 25 ميجا بت إلى 100 ميجا بت بالثانية.

من 25 إلى 100 ميجابت بالثانية.. تدشين خدمة الإنترنت عبر الألياف الضوئية

المؤتمرنت -
من 25 إلى 100 ميجابت بالثانية.. تدشين خدمة الإنترنت عبر الألياف الضوئية
دشن وزير الاتصالات وتقنية المعلومات المهندس مسفر عبدالله النمير ونائب الوزير رئيس مجلس إدارة المؤسسة العامة للاتصالات الدكتور هاشم الشامي، اليوم المرحلة الأولى من المشروع الاستراتيجي لخدمة الإنترنت عبر الألياف الضوئية للمنازل " FTTH ".

وأكد وزير الاتصالات أن المشروع يأتي في إطار توجهات الوزارة وخطة المؤسسة العامة للاتصالات الإستراتيجية، بهدف تطوير خدمات الاتصالات والانترنت في الجمهورية ويترجم موجهات الرؤية الوطنية لبناء الدولة اليمنية الحديثة.
ولفت إلى أن المشروع سيرفع من مستوى اليمن في المؤشرات الدولية، ويعمل في الوقت نفسه على رفع سرعات الانترنت للمشتركين والاستفادة من خدمات الانترنت.

وبين أن الوزارة والمؤسسة ستعملان على تطوير وتحسين خدمات الاتصالات والانترنت بشكل مستمر ومواكبة كل جديد في عالم تكنولوجيا الاتصالات.

وثمن وزير الاتصالات جهود كوادر مؤسسة الاتصالات لتحسين خدمات الاتصالات والانترنت رغم الظروف الصعبة التي تمر بها البلاد جراء العدوان والحصار.



فيما أشار نائب وزير الاتصالات إلى أن المشروع البالغ تكلفته 850 مليون ريال، سيتم تنفيذها على مراحل، تتضمن المرحلة الأولى 1102 خط إنترنت بأمانة العاصمة ومحافظة صنعاء، وصولاً إلى 650 ألف خط انترنت في كافة المحافظات.

وأوضح أن خدمة الألياف الضوئية، تسمح لرجال المال والأعمال وأصحاب المنازل بتجويد الخدمة بسرعات عالية.

بدوره أفاد مدير عام المؤسسة العامة للاتصالات المهندس صادق محمد مصلح بأن خدمة الألياف الضوئية تمتلك العديد من المزايا التقنية والخدمية عالية السرعة، ستمنح المشتركين في قطاع الأعمال والأفراد فرصة لتنمية وتطوير أعمالهم وتقديم خدمات ذات موثوقية.

وأشار إلى أن المشروع، قابل لدعم خدمات مستقبلية مع إمكانية تغيير السعات والسرعات، ومع زيادة المسافة ستكون بنفس المزايا من حيث الجودة والدقة والنقاوة.

وأكد المهندس مصلح أن المشروع سيحل محل الشبكة النحاسية المتهالكة بخدمة الألياف الضوئية إلى المنازل الأكثر أماناً وسرعة، من 25 ميجا بت إلى 100 ميجا بت بالثانية.

وبين أن خدمة الألياف الضوئية تواكب التطورات العالمية في عالم الاتصالات والانترنت .. لافتاً إلى أن المرحلة الأولى بدأت بأمانة العاصمة ومحافظة صنعاء بـ31 كبينة، في حين ستكون المرحلة الثانية 100 كبينة والمراحل الأخرى تصل تباعاً إلى 400 كبينة في جميع محافظات الجمهورية.

وكان وزير الاتصالات ونائبه ومدير عام المؤسسة، استمعوا من مدير الإنشاءات المهندس إسماعيل حميد الدين ومدير اتصالات الأمانة المهندس عبدالله عقلان من أمام أحد الكبائن الخاصة بالمشروع إلى تفاصيل ونوعية الخدمة، وفق أحدث تكنولوجيا الاتصالات والانترنت.

وحسبما اوردته وكالة الانباء اليمنية (سبأ) فقد حضر التدشين وكيل وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات للشؤون الفنية المهندس طه زبارة ونائب مدير عام المؤسسة للشئون الفنية المهندس محمد المهدي ورئيس مجلس ادارة يمن موبايل الأستاذ عصام الحملي ومدير عام إتصالات محافظة صنعاء فؤاد القواس ومدير عام المبيعات في المؤسسة نبيل السري.








أضف تعليقاً على هذا الخبر
ارسل هذا الخبر
تعليق
إرسل الخبر
إطبع الخبر
RSS
حول الخبر إلى وورد
معجب بهذا الخبر
انشر في فيسبوك
انشر في تويتر
المزيد من "أخبار"
عناوين أخرى متفرقة
ثقافة: إحياء الذكرى الـ22 لوفاة الشاعر البردوني
عربي ودولي: العراق.. مقتل 5 من الشرطة بهجوم مسلح
عربي ودولي: وفاة مدير مكتب الرئيس السوري
فنون ومنوعات: إصابة الفنانة بلقيس بمتلازمة الكوخ
عربي ودولي: إيداع نبيل القروي وشقيقه الحبس المؤقت
رياضة: أوكرانيا تفرض التعادل على فرنسا
رياضة: 5 فرق كبيرة قد تغيب عن كأس العالم 2022
مجتمع مدني: أفضل 3 طرق لخفض الكوليسترول بدون دواء
فنون ومنوعات: تقتل شقيتها الصغرى وتتهم اللصوص
أخبار: شهيد في منبه وغارات على شدا والبقع والظاهر
علوم وتقنية: هذا ما يحدث عند تناول كوب من الجوز يومياً
أخبار: مأرب.. مصدر أمني يؤكد عودة الأمن إلى رحبة
عربي ودولي: طالبان ترجئ الإعلان عن حكومتها
عربي ودولي: بولسونارو يوجه "إنذارا" إلى المحكمة العليا
أخبار: قوى العدوان ارتكبت 298 خرقاً لوقف النار بالحديدة
أخبار: الفلكي الشوافي يحذر من مفاجأة في حالة طقس اليمن
أخبار: الأمين العام المساعد يعزي بوفاة عبدالحكيم الأموي
أخبار: رئيس المؤتمر يعزي بوفاة حسن مرشد مزاحم
أخبار: الأرصاد يحذر سكان هذه المحافظات: رياح وأمطار غزيرة
فنون ومنوعات: رجل يعود للحياة بعد وفاته بـ3 سنوات
علوم وتقنية: 5 أطعمة تعالج حب الشباب
رياضة: قائمة أفضل 10 هدافين في تاريخ كرة القدم
أخبار: 6 أغذية مفيدة للرجال.. احرصوا على تناولها
أخبار: استبدال 19 ألف أسطوانة غاز تالفة في 4 محافظات
فنون ومنوعات: قتلت والدتها بطريقة شيطانية
جميع حقوق النشر محفوظة 2003-2021