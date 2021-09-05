المؤتمرنت -

الأمين العام المساعد يواسي آل قشرة

بعث الشيخ جابر عبدالله غالب الأمين العام المساعد للمؤتمر الشعبي العام، برقية عزاء ومواساة بوفاة القيادي التربوي الاستاذ / علي محمد صالح قشرة عضو قيادة فرع المؤتمر بالدائرة ١٩٤ بمديرية ومحافظة ذمار، الذي انتقل الى جوار ربه بعد حياة حافلة بالعمل في خدمة الوطن في المجال التربوي والتنظيمي.





وفي برقية العزاء التي بعثها إلى نجل الفقيد /عبدالملك علي محمد صالح قشرة واخوانه وكافة آل قشرة في قرية الدرب مديرية ذمار محافظة ذمار ، عبّر الامين العام المساعد باسمه ونيابة عن قيادات واعضاء وانصار المؤتمر عن خالص العزاء وعظيم المواساة بهذا المصاب الجلل.



سائلا الله العلي القدير أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته وعظيم غفرانه وأن يسكنه فسيح جناته ويلهم أهله وذويه الصبر والسلوان .

"إنا لله وإنا اليه راجعون".

