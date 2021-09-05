المؤتمرنت -

الامين العام يعزي بوفاة العقيد عبدالله الغزي

بعث الامين العام للمؤتمر الشعبي العام الاستاذ غازي احمد علي محسن برقية عزاء ومواساة بوفاة العقيد/ عبدالله يحيى الغزي، مدير الأمن بمديرية نجره سابقا محافظة حجة ، والذي وافاه الأجل بعد حياة حافلة بالعطاء في خدمة الوطن في مجال قوات الامن.



وفي برقية العزاء التي بعثها إلى الشيخ / خارف الغزي رئيس فرع المؤتمر بمديرية حجة، والى نجل الفقيد الشيخ/ مناع عبدالله يحيى الغزي واخوانه وكافة آل الغزي بمحافظة حجة، عبّر الأمين العام باسمه ونيابة عن قيادات وقواعد المؤتمر الشعبي العام عن خالص التعازي وعميق المواساة بهذا المصاب الاليم.



سائلا الله العلي القدير أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته وعظيم غفرانه وأن يسكنه فسيح جناته ويلهم أهله وذويه الصبر والسلوان .إنا لله و إنا إليه راجعون .

"إنا لله وإنا اليه راجعون"

