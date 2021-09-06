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أخبار
المؤتمر نت - إن طالبان أكملت الإجراءات المطلوبة لإعلان الحكومة الجديدة"،

بينها دولة عربية.. دعوة 6 دول لحضور مراسم حكومة (طالبان)

المؤتمرنت -
بينها دولة عربية.. دعوة 6 دول لحضور مراسم حكومة (طالبان)
دعت حركة "طالبان" كل من تركيا والصين وروسيا وإيران وباكستان وقطر لحضور مراسم الإعلان عن تشكيل الحكومة.

ونقلت قناة "الجزيرة" عن مصدر في الحركة قوله: "إن طالبان أكملت الإجراءات المطلوبة لإعلان الحكومة الجديدة"، مشيرا إلى أن "زعيم الحركة سيبقى في منصبه وسيشرف على مراقبة عمل الحكومة".
هذا وأعلن المتحدث باسم حركة "طالبان" ، بلال كريمي، يوم الجمعة، أن إعلان الحكومة سيكون في المستقبل القريب، معللاً التأخير في إعلانها إلى أسباب تقنية.

وقال كريمي: "حول التقارير التي رجحت أن إعلان الحكومة سيتم اليوم الجمعة، هذا الأمر غير صحيح، وحتى اليوم لم يتم تحديد يوم إعلان الحكومة الجديدة".

وأردف بقوله: "ولكني أستطيع أن أقول إن الحكومة الجديدة ستعلن في المستقبل القريب"، مشيراً إلى أن المشاورات حول تشكيل الحكومة قد انتهت بالفعل.
كما أوضح المتحدث بأن "تأخير إعلان الحكومةيعود فقط لمسائل تقنية"، مؤكداً في الوقت نفسه أن "الحكومة الآتية ستكون ممثلة من جميع الأفغانيين".
وحول عملية استئناف عمل المطار، قال كريمي: "نتوقع أن يستأنف في المستقبل القريب"، موضحاً بقوله: "حجم الأضرار في المطار كبيرة جداً، لقد قامت القوات الأجنبية في تخريب وتعطيل الكاميرات والمروحيات والطائرات والسلاح، وهناك خراب كبير، والآن يسعى المتخصصون من قطر وتركيا والإمارة الإسلامية إلى إعادة المطار إلى الخدمة، وهناك متخصصون من قطر وتركيا في الأمور التقنية واللوجستية، ولكن من غير المعلوم عددهم ولكنه كافي لإعادة المطار إلى الخدمة".

وكانت وسائل إعلام دولية قد نقلت، في وقت سابق، أن الملا بردار، رئيس المكتب السياسي للحركة والمشارك في تأسيسها، سيقود الحكومة الأفغانية، وأنه سيتم الإعلان عن الحكومة يوم الجمعة.








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