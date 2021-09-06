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أخبار
المؤتمر نت - اعدام قتلة الشاب عبدالله الاغبري - صنعاء

إعدام 4 مدانين بقتل عبدالله الأغبري (الاسماء)

المؤتمرنت -
إعدام 4 مدانين بقتل عبدالله الأغبري (الاسماء)
نفذت النيابة العامة اليوم في صنعاء حكم القصاص الشرعي، بحق أربعة من الجناة لقتلهم عمدا وعدوانا المجني عليه عبدالله قائد عبد الله محمد الأغبري.

حيث نفذ حكم الإعدام رمياً بالرصاص في ساحة الإصلاحية المركزية بحق الجناة: عبد الله حسين ناصر السباعي، وليد سعيد الصغير العامري، محمد عبدالواحد محمد الحميدي، ودليل شوعي محمد الجربة.

وحسبما اوردته وكالة الانباء اليمنية (سبأ) فقد شهد تنفيذ القصاص، أولياء الدم، بعد تلاوة عضو التنفيذ بنيابة شرق أمانة العاصمة محمد القطامي , وثيقة تصديق وتنفيذ الحكم الصادرة عن رئيس المجلس السياسي الأعلى.

حضر تنفيذ الحكم عدد من قضاة النيابة وقيادات ومسؤولو الأجهزة الأمنية بأمانة العاصمة.

وفي ديسمبر الماضي كانت محكمة استئناف أمانة العاصمة أيدت حكم الاعدام بحق 4 من المتهمين بقتل وتعذيب المجني عليه عبد الله الأغبري وخففت المحكمة عقوبة المتهم الخامس الى الحبس 5 سنوات مع دفع 5 ملايين ريال.

وكانت محكمة شرق الأمانة الابتدائية قضت في 17 اكتوبر 2020م، بإعدام خمسة ادينوا بجريمة قتل الشاب الأغبري، والحبس للمدان السادس لمدة سنتين.
و قضى منطوق الحكم حينها بإدانة كلا من :(عبدالله حسين ناصر السباعي، وليد سعيد الصغير العامري، محمد عبدالواحد محمد الحميدي، دليل شوعي محمد الجربة، منيف قائد عبدالله مغلس)، بالتهم المنسوبة اليهم في البند الأول من قرار الاتهام, ومعاقبتهم بالإعدام قصاصا وذلك رمياً بالرصاص لقتلهم عمدا وعدوانا المجني عليه عبدالله قائد الأغبري.

و قضى منطوق الحكم بإدانة عبدالله إسماعيل أحمد القدسي بالتهمة المنسوبة إليه في البند الثاني من قرار الاتهام ومعاقبته بالحبس لمدة سنتين تبدأ من تاريخ القبض عليه.








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