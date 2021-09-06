المؤتمرنت -

الامين العام يواسي القيادي المؤتمري على حاج باستشهاد نجله

بعث الامين العام للمؤتمر الشعبي العام الاستاذ غازي احمد علي محسن برقية عزاء ومواساة إلى القيادي بفرع المؤتمر الشعبي العام بمدينة حجة /علي محمد حسن حاج، وذلك باستشهاد نجله / عمرو على محمد حسن حاج، وهو يدافع عن الوطن وسيادته وإستقلاله.



وفي برقية العزاء عبّر الأمين العام باسمه ونيابة عن قيادات واعضاء وقواعد وأنصار المؤتمر الشعبي العام عن خالص التعازي وعميق المواساة بهذا المصاب الاليم.



سائلا الله العلي القدير أن يتغمد الشهيد بواسع رحمته وعظيم غفرانه وأن يسكنه فسيح جناته ويلهم أهله وذويه الصبر والسلوان .إنا لله و إنا إليه راجعون .

"إنا لله وإنا اليه راجعون"

