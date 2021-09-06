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قرار رئيس المؤتمر بتعيين عميداً لمعهد الميثاق
صدر اليوم الاثنين 6 سبتمبر/ ايلول 2021م، قرار رئيس المؤتمر الشعبي العام الشيخ صادق بن أمين أبو راس، بتعيين عميداً لمعهد الميثاق للتدريب والتأهيل والدراسات والبحوث.
(المؤتمرنت) ينشر فيما يلي نص القرار:
قـرار رئيس المـؤتمـر الشعبي العام رقـم ( 7 ) لسنة 2021م بتعيين عميدا لمعهد الميثاق للتدريب والدراسات والبحوث.
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ـ رئـيـس المـؤتمـر الشعبي العام :
-بعد الاطلاع على النظام الداخلي للمؤتمر الشعبي العام واللوائح المتفرعة عنه
-وعلى قرار اجتماع اللجنه العامه المنعقد بتاريخ 2020/10/30م.
ولما تقتضيه مصلحة العمل التنظيمي .
قرر
ماده (1): يعين الاخ أ.د/ احمد مطهريحيى عقبات عميداً لمعهد الميثاق للتدريب والدراسات والبحوث.
ماده (2) : يعمل بهذا الـقـرار مـن تـاريخ صـدوره وعـلى الـجـهات ذات الـعـلاقـة تـنـفـيـذه كـلاً فيما يخصه.
صـدر بمقر الأمانة العامة
بتاريخ. 29/ محرم / 1442ه
الموافق 6/ سبتمبر / 2021 م
صادق بن أميـن ابـوراس
رئـيـس المـؤتـمـر الشعبي العام