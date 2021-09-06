المؤتمرنت -

قرار رئيس المؤتمر بتعيين عميداً لمعهد الميثاق

صدر اليوم الاثنين 6 سبتمبر/ ايلول 2021م، قرار رئيس المؤتمر الشعبي العام الشيخ صادق بن أمين أبو راس، بتعيين عميداً لمعهد الميثاق للتدريب والتأهيل والدراسات والبحوث.



(المؤتمرنت) ينشر فيما يلي نص القرار:





قـرار رئيس المـؤتمـر الشعبي العام رقـم ( 7 ) لسنة 2021م بتعيين عميدا لمعهد الميثاق للتدريب والدراسات والبحوث.



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ـ رئـيـس المـؤتمـر الشعبي العام :



-بعد الاطلاع على النظام الداخلي للمؤتمر الشعبي العام واللوائح المتفرعة عنه



-وعلى قرار اجتماع اللجنه العامه المنعقد بتاريخ 2020/10/30م.



ولما تقتضيه مصلحة العمل التنظيمي .



قرر



ماده (1): يعين الاخ أ.د/ احمد مطهريحيى عقبات عميداً لمعهد الميثاق للتدريب والدراسات والبحوث.

ماده (2) : يعمل بهذا الـقـرار مـن تـاريخ صـدوره وعـلى الـجـهات ذات الـعـلاقـة تـنـفـيـذه كـلاً فيما يخصه.



صـدر بمقر الأمانة العامة



بتاريخ. 29/ محرم / 1442ه



الموافق 6/ سبتمبر / 2021 م



صادق بن أميـن ابـوراس

رئـيـس المـؤتـمـر الشعبي العام

