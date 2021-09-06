الإثنين, 06-سبتمبر-2021 الساعة: 05:48 م - آخر تحديث: 05:38 م (38: 02) بتوقيت غرينتش      بحث متقدم
الصفحة الرئيسية
افتتاحية
أخبار
اقتصاد
محافظات
رياضة
ثقافة
دين
حوار
مغتربون
قضايا وآراء
مجتمع مدني
علوم وتقنية
فنون ومنوعات
كتب ودراسات
عربي ودولي
وثائق ونصوص
إستطلاعات وتقارير
شهيد اليمن عبدالغني
خليجي 20
فيديو المؤتمرنت
عدسة المؤتمرنت
اليمن(شهداء الإرهاب)
إقرأ في المؤتمر نت
دروس‮ ‬الماضي‮ ‬واستحقاقات‮ ‬الآتي‮ ‬
بقلم‮/ صادق‮ ‬بن‮ ‬أمين‮ ‬ابو‮ ‬راس‮ - رئيس المؤتمر الشعبي العام
مستقبل‮ ‬المؤتمر‮ ‬والديمقراطية‮ ‬والشراكة‮ ‬والمشاركة‮ ‬السياسية‮ ‬في‮ ‬البلاد
حسين‮ ‬حازب *
المؤتمر‮.. ‬نهج‮ ‬واضح‮ ‬منذ‮ ‬التأسيس‮ ‬
‬جابر‮ ‬عبدالله‮ ‬غالب‮ ‬الوهباني‮
المؤتمر‮ ‬الشعبي‮ ‬العام‮.. ‬بَلَغَ‮ ‬أَشُدَّهُ‮ ‬‭ ‬وَبَلَغَ‮ ‬أَربَعِينَ‮ ‬سَنَة‭ ‬
الفريق‮ ‬الركن‮/ ‬جلال‮ ‬علي‮ ‬الرويشان‮
في‮ ‬ذكرى‮ ‬تأسيس‮ ‬المؤتمر‮ ‬التاسعة‮ ‬والثلاثين
عبيد‮ ‬بن‮ ‬ضبيع‮
مستقبل المؤتمر الشعبي العام في ذكرى التأسيس الـ39
د. علي محمد الزنم
المؤتمر في ذكرى تاسيسه سيظل قوياً مدافعاً عن شعبنا اليمني وثوابته الوطنية
عبدالوهاب يحيى الدرة
الوحدة‮ ‬في‮ ‬فكر‮ ‬المؤتمر‮ ‬
راسل‮ ‬القرشي
المؤتمر بذكرى تأسيسه الـ 39.. الموقف والدور الوطني المسئول
بقلم / د قاسم محمد لبوزة - نائب رئيس المؤتمر الشعبي العام
الذكرى‮ ‬الـ39 للتأسيس
‬ناجي‮ ‬بن‮ ‬يحيى‮ ‬القوسي
البعد‮ ‬الوطني‮ ‬والسياسي‮ ‬في‮ ‬خطاب‮ ‬أبو‮ ‬راس‮
يحيى‮ ‬العراسي
معانٍ‮ ‬راسخة‮ ‬في‮ ‬خطاب‮ ‬رئيس‮ ‬المؤتمر‮ ‬
أ‮.‬د‮.‬عبدالعزيز‮ ‬محمد‮ ‬الشعيبي
أخبار
المؤتمر نت - صدر اليوم الاثنين 6 سبتمبر/ ايلول 2021م، قرار رئيس المؤتمر الشعبي العام الشيخ صادق بن أمين أبو راس، بتعيين عميداً لمعهد الميثاق للتدريب والتأهيل

قرار رئيس المؤتمر بتعيين عميداً لمعهد الميثاق

المؤتمرنت -
قرار رئيس المؤتمر بتعيين عميداً لمعهد الميثاق
صدر اليوم الاثنين 6 سبتمبر/ ايلول 2021م، قرار رئيس المؤتمر الشعبي العام الشيخ صادق بن أمين أبو راس، بتعيين عميداً لمعهد الميثاق للتدريب والتأهيل والدراسات والبحوث.

(المؤتمرنت) ينشر فيما يلي نص القرار:


قـرار رئيس المـؤتمـر الشعبي العام رقـم ( 7 ) لسنة 2021م بتعيين عميدا لمعهد الميثاق للتدريب والدراسات والبحوث.

-

ـ رئـيـس المـؤتمـر الشعبي العام :

-بعد الاطلاع على النظام الداخلي للمؤتمر الشعبي العام واللوائح المتفرعة عنه

-وعلى قرار اجتماع اللجنه العامه المنعقد بتاريخ 2020/10/30م.

ولما تقتضيه مصلحة العمل التنظيمي .

قرر

ماده (1): يعين الاخ أ.د/ احمد مطهريحيى عقبات عميداً لمعهد الميثاق للتدريب والدراسات والبحوث.
ماده (2) : يعمل بهذا الـقـرار مـن تـاريخ صـدوره وعـلى الـجـهات ذات الـعـلاقـة تـنـفـيـذه كـلاً فيما يخصه.

صـدر بمقر الأمانة العامة

بتاريخ. 29/ محرم / 1442ه

الموافق 6/ سبتمبر / 2021 م

صادق بن أميـن ابـوراس
رئـيـس المـؤتـمـر الشعبي العام








أضف تعليقاً على هذا الخبر
ارسل هذا الخبر
تعليق
إرسل الخبر
إطبع الخبر
RSS
حول الخبر إلى وورد
معجب بهذا الخبر
انشر في فيسبوك
انشر في تويتر
المزيد من "أخبار"
عناوين أخرى متفرقة
رياضة: تقارير: ليفربول قد يضطر لبيع محمد صلاح
علوم وتقنية: كيف تتخلص من دهون البطن فى 5 طرق؟
رياضة: فوز ساحق لألمانيا على أرمينيا
رياضة: إسبانيا تعبر جورجيا برباعية نظيفة
رياضة: إيطاليا تتعادل مع سويسرا
أخبار: الأمين العام المساعد يعزي بوفاة محمد الكحلاني
فنون ومنوعات: لبنانيات يطلقن حملة ( تزوجني بلا مهر)
رياضة: إيقاف مباراة البرازيل والأرجنتين
فنون ومنوعات: نانسي عجرم تشارك متابعيها حفل زفاف شقيقها
رياضة: إنجلترا تواصل انتصاراتها برباعية أندورا
عربي ودولي: بوريل: حركة طالبان محاور لا مفر منه
اقتصاد: أسعار الذهب ترتفع مدعومة بضعف الدولار
علوم وتقنية: احذر.. هاتفك الذكي حاضنة بكتيريا
عربي ودولي: آخر إحصاءات فيروس كورونا حول العالم
عربي ودولي: مقتل 3 أشخاص بإطلاق نار في واشنطن
رياضة: بيل يقود ويلز لفوز مثير على بيلاروسيا
أخبار: طيران العدوان يقصف مأرب بـ 18 غارة
أخبار: 7 فوائد صحية لم تكن تعرفها عن ماء الزنجبيل
أخبار: تصعيد خطير بالحديدة.. 333 خرقاً في 24 ساعة
أخبار: الامين العام يعزي بوفاة العقيد عبدالله الغزي
أخبار: الأمين العام المساعد يواسي آل قشرة
أخبار: تدشين خدمة الإنترنت عبر الألياف الضوئية
أخبار: إستفسارات برلمانية لوزراء المالية والتربية والتعليم العالي
ثقافة: إحياء الذكرى الـ22 لوفاة الشاعر البردوني
أخبار: تفاصيل عملية توازن الردع السابعة في العمق السعودي
جميع حقوق النشر محفوظة 2003-2021