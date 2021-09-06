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المؤتمر نت - وجه الفلكي اليمني عدنان الشوافي رسالة عاجلة إلى الجهات الرسمية حول اختلاف الأهلة، وحدد بداية شهر صفر

الفلكي الشوافي يوجه رسالة عاجلة إلى الجهات الرسمية

المؤتمرنت -
الفلكي الشوافي يوجه رسالة عاجلة إلى الجهات الرسمية
وجه الفلكي اليمني عدنان الشوافي رسالة عاجلة إلى الجهات الرسمية حول اختلاف الأهلة، وحدد بداية شهر صفر.

وقال الشوافي، يوافق اليوم الاثنين يوم الشك يوم الغيم وهو 29 من شهر محرم وعليه فأننا نشهد بالحساب الفلكي ان القمر يغرب قبل الشمس اليوم على غرب اليمن ويستحيل رؤية الهلال، وعليه وتحت قيد الاخذ باختلاف المطالع يكون غدا متمم لشهر محرم وبعد غدا الأربعاء 8 سبتمبر 2021 هو بداية شهر صفر 1443 هجرية.

وأوضح الفلكي اليمني في بيان حصل المؤتمرنت على نسخه منه، ان هناك معيارين/ نهجين واضحين في تحديد ثبوت الاهلة، الحساب الفلكي فهو واضحاً كالشمس حسابياً ومحدد في ظل توحيد المطالع او باختلاف المطالع او باي صيغة علمية معدلة.

وأضاف، ربط الرؤية بالعين فهو كذلك واضح كالشمس انتظر ليوم الشك فان أتت شهادة برؤية بصرية للهلال أعلنت ما لم أعلن ان اليوم التالي متمم، طالما والمعايير واضحة كالشمس لماذا يحدث خلاف.

ولفت الشوافي إلى أن الخلاف ناتج عن الخلط بين المعايير وعدم استخدام معيار او نهج واحد كل شهر طوال العام.

ووجه الفلكي الشوافي رسالة للجهات الرسمية، قائلاً: "طالما والاجماع عالميا حاصل على اختلاف المطالع، حددوا المعيار او النهج الذي يجب ان يُتبع ويًقر رسمياً ويطبق بشكل صحيح وليس من رمضان إلى رمضان".

وقال الشوافي: "تريد معيار فلكي طبقه ونفذه شهريا.. تريد رؤية بالعين طبقه ونفذه شهريا، ولا تدع مجال للخلط والتشكيك وسط الناس طبيعي عندما يولد الهلال خلال نهار يوم 29 الهجري يأتي وقت الغروب والهلال محقق بالرؤية الفلكية ولكن لصغر المكوث او السمك او بسبب سحب او غبار قد لا يتمكن الراصد من رؤيته بصريا هنا يحدث خلال الحساب الفلكي يقول اليوم التالي بداية الشهر والرؤية البصرية تقول اليوم التالي متمم".. متسائلاً: ما هو النهج المقر رسمياً؟








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