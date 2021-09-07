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المؤتمر نت - من مصابيح الأفراح إلى سواد التعازي، ومن المباركة بالفرح إلى النعي بالوفاة

وفاة عروس مصرية بعد ساعات من زفافها

المؤتمرنت -
وفاة عروس مصرية بعد ساعات من زفافها
استعدت العروس المصرية هبة الشريف لحفل زفافها بعد شهور طويلة من الانتظار، يوم تاريخي تتمناه أي فتاة، أنهت ليلة العرس الكبيرة، بسعادة ترتسم على وجهها سلمتها أسرتها إلى منزل زوجها، وبعد ساعات قليلة من دخولها عش الزوجية تكاد تعد على أصابع اليد الواحدة، أصيبت بحالة إغماء وقضت ساعتين بين المستشفيات، ثم وافتها المنية.

لم تنعم هبة الشريف بالحياة الزوجية سوى لليلة واحدة، ودخلت في نوبة من الإغماء، لم تدر ما يحدث حولها، غابت عن الدنيا وعن الحياة، غابت عن زوجها وشقتها التي لم تُشرف على نظافتها ولو لمرة واحدة.
وبحسب مصدر من قسم الطوارئ بمستشفى قنا العام، اكد أن الزوجة العروس هبة الشريف، أتت إلى مستشفى قنا العام السبت الماضي مُصابة بغيبوبة سكر، وكانت حالتها مُتأخرة، حيث تزوجت يوم الخميس وأصيب بغيبوبة يوم الجمعة وأتت إليهم في مستشفى قنا العام رفقة زوجها يوم السبت، ولم تقض في المستشفى سوى ساعتين، حتى وافتها المنية.
ونقلت صحيفة ( الوطن) المصرية عن المصدر تأكيده أن أسرة الزوجة العروس لم تكن تعلم أنها مريضة بالسكر، ولفظت أنفاسها الأخيرة في المستشفى، ودخلت أسرتها في نوبة من الحزن والبكاء والصريخ بعد رحيل العروس.


وتحول أهالي منطقة النحال بمحافظة قنا إلى حالة من الحزن والصدمة بعد رحيل العروس هبة الشريف، فمنذ يومين كان الجميع يحضر حفل زفافها ويرقص فرحًا بها، وتتعالى أصوات الأغاني والموسيقى والزغاريد، ويبارك أهل القرية لها، ومن مصابيح الأفراح إلى سواد التعازي، ومن المباركة بالفرح إلى النعي بالوفاة، وتحولت القرية من حال إلى حال، وأصبح الجميع في حال لا يحسدون عليها.








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