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المؤتمر نت - توقع المركز الوطني للأرصاد الجوية هطول امطار مصحوبة بالعواصف الرعدية على معظم المحافظات خلال ال24 ساعة المقبلة

الأرصاد ينبه سائقي المركبات من إنخفاض الرؤية

المؤتمرنت -
الأرصاد ينبه سائقي المركبات من إنخفاض الرؤية
توقع المركز الوطني للأرصاد الجوية هطول امطار مصحوبة بالعواصف الرعدية على معظم المحافظات خلال ال24 ساعة المقبلة .

وأشار المركز في نشرته الجوية إلى هطول أمطار مصحوبة بالعواصف الرعدية على سلسلة المرتفعات الغربية وتكون أكثر غزارةً في محافظات ذمار، إب و تعز.

ولفت إلى ان الأمطار الرعدية ستكون خفيفة إلى متوسطة على محافظات شبوة، أبين، البيضاء، حضرموت والمهرة ، وستشمل سواحل محافظات عدن، تعز، لحج، أبين، حضرموت ،والحديدة والمناطق الداخلية المحاذية لها .

وأفاد المركز باستمرار نشاط الرياح الموسمية الجنوبية الغربية على أرخبيل سقطرى والتي تؤدي الى اضطراب البحر وارتفاع الموج.

وحذر المركز المواطنين في المناطق المتوقع هطول الأمطار عليها من التواجد في بطون الأودية وممرات السيول أثناء وبعد هطول الأمطار .

ونبه سائقي المركبات في المنعطفات والمنحدرات الجبلية من انخفاض الرؤية نتيجة هطول الأمطار أو تكوّن الشابورة المائية.

كما حذر ربابنة السفن الصغيرة والصيادين ومرتادي البحر في أرخبيل سقطرى من الرياح الشديدة واضطراب البحر.

وحسبما اوردته وكالة الانباء اليمنية (سبأ) فقد هطلت أمطار خارج نطاق محطات الرصد الجوية على أجزاء من المحافظات الجبلية وأجزاء من الهضاب الداخلية.










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