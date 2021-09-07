المؤتمرنت -

مجلس النواب يدين استمرار غارات العدوان

أدان مجلس النواب في جلسته اليوم، برئاسة رئيس المجلس يحيى علي الراعي، استمرار تحالف العدوان في شن غاراته على مختلف المحافظات وخاصة مأرب والجوف وصعدة التي تتعرض لنحو 30 إلى 40 غارة يومياً.



واستنكر نواب الشعب، صمت المجتمع الدولي والأمم المتحدة بكافة الهيئات والمؤسسات التابعة إزاء استمرار غارات طيران العدوان وما خلفته وتخلفه من مجازر بحق الشعب اليمني، بينما يسارع في إدانة الضحية الذي يدافع عن سيادته وأمنه واستقراره.



وبارك مجلس النواب، الانتصارات التي حققها أبطال الجيش واللجان الشعبية وأبناء القبائل في مختلف الجبهات، ومنها عملية توازن الردع السابعة التي نفذتها القوة الصاروخية وسلاح الجو المسير أمس الأول، ضمن سلسلة من عمليات توازن الردع في عمق العدو السعودي في إطار حق الرد المشروع على استمرار العدوان والحصار.



وفي الجلسة التي حضرها وزير الدولة لشؤون مجلسي النواب والشورى الدكتور علي أبو حليقة، استعرض المجلس تقرير لجنة النقل والاتصالات بشأن زيارتها إلى وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات للإطلاع على أوضاع الهيئة العامة للبريد.



وحسب وكالة الانباء اليمنية (سبأ) فقد أرجأ المجلس مناقشته للتقرير إلى جلسة قادمة بحضور الجانب الحكومي المختص.



وكان المجلس قد استهل جلسته باستعراض محضره السابق وسيواصل عقد جلسات أعماله غداً الأربعاء بمشيئة الله تعالى

