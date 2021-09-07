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المؤتمر نت - دشن وزير النفط والمعادن أحمد عبد الله دارس اليوم المرحلة الثانية من برنامج الشركة اليمنية للغاز في استبدال 11 ألف و900 أسطوانة غاز منزلي تالفة باسطوانات جديدة

النفط تبدأ إستبدال 12 الف إسطوانة غاز تالفة

المؤتمرنت -
النفط تبدأ إستبدال 12 الف إسطوانة غاز تالفة
دشن وزير النفط والمعادن أحمد عبد الله دارس اليوم المرحلة الثانية من برنامج الشركة اليمنية للغاز في استبدال 11 ألف و900 أسطوانة غاز منزلي تالفة باسطوانات جديدة بالعاصمة والمحافظات.

وفي التدشين بحضور وكيل الوزارة ناصر العجي، أوضح وزير النفط أنه نتيجة للمخاطر والاشكاليات الناجمة عن الأسطوانات التالفة وتراكم ملايين منها فقد اضطرت الوزارة والشركة الى اعتماد مخصص بسيط لاستبدال كمية معينة من التالف من أسطوانات الغاز.

وقال اليوم الشركة تستبدل 11 ألف و900 أسطوانة موزعة على بعض المحافظات وفق ما يتناسب و كمية الأسطوانات التالفة.لافتا إلى استبدال 19 ألف أسطوانة الفترة الماضية فيما ستشهد المرحلة المقبلة استبدال نحو عشرة آلاف إلى 20 ألف أسطوانة .
وفيما يتعلق بالصيانة ذكر الوزير أنه تم تفعيل دور المصنع اليمني لإنجاز أعمال الصيانة بعد تدشينه في فترة سابقة فيما يدشن اليوم التوزيع مباشرة للمواطن لاستبدال الاسطوانات التالفة.

واعتبر الوزير الخطوة إيجابية وسيكون هناك أخرى مماثلة لاستبدال أكبر قدر من الأسطوانات التالفة بما يسهم في حماية المواطنين.
ولفت إلى أن استراتيجية الوزارة تتضمن استبدال ملايين من أسطوانات الغاز التالف خلال عدة مراحل بما يسهم في حماية المواطنين من المخاطر والأضرار الناجمة عن الاستخدام غير المناسب للأسطوانات بخاصة التالفة منها .
وأشاد وزير النفط بدور الشركة اليمنية للغاز وكوادرها الفنية وجهودهم في استمرار نشاط الشركة في استبدال أسطوانات الغاز الخاصة بالمواطنين في مختلف المحافظات.
من جانبه أوضح نائب المدير التنفيذي للشركة اليمنية للغاز محمد القديمي أن الشركة حرصت على استبدال أسطوانات الغاز وصيانتها نتيجة توقف أعمال الصيانة والاستبدال منذ العام 2016م .
وأشار القديمي إلى أن برنامج الشركة في هذا الجانب يتضمن استبدال أسطوانات الغاز لحماية المواطنين من المخاطر الناجمة عن تلف الأسطوانات .
وبين أن الاستبدال سيكون بشكل مباشرة للمواطنين وسيتم التركيز على اكتشاف الخلل في الأسطوانات عند التعبئة سواء كان الخلل أو التلف في القاعدة أو الطوق أو اللحام وذلك بواسطة مندوبي الشركة مجانا.
ودعا نائب المدير التنفيذي لشركة الغاز وسائل الاعلام المختلفة الى القيام بدورها في نشر الوعي المجتمعي وتنفيذ برامج توعية بكيفية التعامل مع اسطوانات الغاز وتجنب المخاطر الناجمة عنها.
فيما أوضح الناطق الرسمي للشركة علي معصار أن الشركة تدشن استبدال أسطوانات الغاز التالفة التابعة للمواطنين، حيث تمكنت الشركة في المرحلة الأولى من استبدال 19 ألف و253 أسطوانة في أمانة العاصمة والمحافظات.
ولفت إلى الشركة تسعى في هذه المرحلة الى استبدال 11 ألف و900 أسطوانة جديدة ومصانة موزعة بواقع 3 ألف و300 أسطوانة جديدة بأمانة العاصمة ومحافظة صنعاء، واستبدال 4 آلاف اسطوانة جديدة في محافظات عمران وصعدة وذمار والحديدة فيما سيتم استبدال 4 آلاف و600 أسطوانة مصانة في محافظات تعز وإب وحجة والبيضاء والمحويت .
وحسبما اوردته وكالة الانباء اليمنية (سبأ) فد أشار معصار إلى أن الشركة مستمرة في استبدال أسطوانات الغاز للمواطنين حتى نهاية العام الجاري.









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