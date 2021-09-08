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المؤتمر نت - حذر من الرياح الشديدة واضطراب البحر وارتفاع الموج في أرخبيل سقطرى وأجزاء من السواحل الجنوبية والشرقية.

امطار متوقعة غزيرة على 6 محافظات

المؤتمرنت -
امطار متوقعة غزيرة على 6 محافظات
توقع المركز الوطني للأرصاد الجوية، استمرار هطول الأمطار على المحافظات الجبلية والهضاب الداخلية والمناطق الساحلية خلال الـ 24 ساعة المقبلة.

وأشار المركز في نشرته الجوية إلى احتمال هطول أمطار متفاوتة الشدة مصحوبة بالعواصف الرعدية على مناطق متفرقة من المحافظات الجبلية قد تكون أكثر غزارة على أجزاء من محافظات تعز، إب، الضالع، ريمة، ذمار والمحويت .

وقد تمتد الأمطار شرقاً باتجاه الهضاب الداخلية لمحافظات البيضاء، أبين، شبوة، حضرموت والمهرة ، وغرباً إلى السواحل الغربية والمناطق الداخلية المقابلة لها.

وذكر المركز أنه من المتوقع هطول أمطار متفرقة على أجزاء من السواحل الجنوبية والشرقية.

وحسب المركز سيستمر هبوب الرياح الموسمية الجنوبية الغربية على أرخبيل سقطرى وأجزاء من السواحل الجنوبية والشرقية .

ونبه المركز المواطنين من تدفق السيول في الشعاب والوديان ونصح بعدم التواجد في بطون الأودية أثناء وبعد هطول الأمطار، محذراً من انخفاض الرؤية الأفقية نتيجة هطول الأمطار وتكوّن الشابورة المائية أو الضباب في المنعطفات والمنحدرات الجبلية .

كما حذر من الرياح الشديدة واضطراب البحر وارتفاع الموج في أرخبيل سقطرى وأجزاء من السواحل الجنوبية والشرقية.

وأوضح المركز أن كمية الأمطار التي هطلت خلال ال24 ساعة الماضية في بعض محطات الرصد الجوي جاءت على النحو الآتي المعافر- تعز : 6.3 ملم، صرفيت-المهرة : 0.2 ملم.

وحسب وكالة الانباء اليمنية (سبأ) فقد هطلت أيضاً أمطار متفرقة على أجزاء من المحافظات الجبلية و الهضاب الداخلية وكانت خارج نطاق محطات الرصد الجوي










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