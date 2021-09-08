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أخبار
المؤتمر نت - 576 خرقاً جديدا لقوى العدوان في الحديدة

576 خرقاً جديدا لقوى العدوان في الحديدة

المؤتمرنت -
576 خرقاً جديدا لقوى العدوان في الحديدة
سجلّت غرفة عمليات ضباط الارتباط والتنسيق لرصد خروقات العدوان بمحافظة الحديدة 576 خرقاً خلال الـ24 ساعة الماضية، بينها زحفان على الجبلية وحيس واستحداث تحصينات قتالية في الجاح.

وأوضح مصدر في غرفة العمليات أن الخروقات شملت ثمان غارات للطيران التجسسي على الفازة والجاح والجبلية وتحليق ست طائرات حربية على حيس والفازة والجبلية والجاح و34 طائرة تجسسية في أجواء كيلو16 والمنظر والمدينة وحيس والفازة والدريهمي والجبلية والجاح والتحيتا.

وأشار المصدر إلى أن الخروقات تضمنت أيضاً 60 خرقاً بقصف مدفعي لـ580 قذيفة و463 خرقاً بالأعيرة النارية المختلفة.








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