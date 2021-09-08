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المؤتمر نت - حذر صندوق عالمي للمساعدات، الأربعاء، من أن مئات الآلاف سيموتون بالسل، لأنهم لا يتلقون العلاج اللازم

في ظل الجائحة.. السل يهدد مئات الآلاف بالموت

المؤتمرنت -
في ظل الجائحة.. السل يهدد مئات الآلاف بالموت
ذكرت هيئة عالمية أن تضرر أنظمة الرعاية الصحية في الدول الأكثر فقراً نتيجة تفشي جائحة كوفيد-19 سيتسبب بوفاة مئات الآلاف من الناس.

فقد قال الصندوق العالمي لمكافحة الإيدز والسل والملاريا إن مئات الآلاف سيموتون بالسل لأنهم لا يتلقون العلاج اللازم بسبب تضرر منظومة الرعاية الصحية في الدول الأفقر حالا نتيجة جائحة كوفيد-19.

وقال بيتر ساندز، المدير التنفيذي للصندوق العالمي لمكافحة الإيدز والسل والملاريا الذي يتخذ من جنيف مقرا له، إن الوفيات الزائدة الناجمة عن مرض نقص المناعة المكتسب (الإيدز) والسل يمكن أن تتجاوز تلك الناجمة عن فيروس كورونا.

وأظهر التقرير السنوي للصندوق لعام 2020، الصادر اليوم الأربعاء، أن عدد من يتلقون العلاج من السل المقاوم للأدوية في الدول التي يعمل فيها الصندوق انخفض بنسبة 19 %، كما سجلت برامج وخدمات الوقاية من الإيدز انخفاضا بنسبة 11 %.

وقال ساندز لرويترز "انخفض عدد من يتلقون العلاج من السل في العام 2020 بحوالي مليون شخص مقارنة بعام 2019، وأخشى أن هذا سيعني حتما وفاة مئات الآلاف".

وقال ساندز إن الخدمات الطبية تأثرت بإجراءات الإغلاق لاحتواء كوفيد-19 حيث كُرست جهود العيادات والأطقم الطبية، التي عادة ما تُستخدم في محاربة السل، لمكافحة كوفيد-19 في دول مثل الهند وعبر أنحاء أفريقيا. وأضاف أنه يتوقع تضررا أكبر هذا العام بسبب انتشار السلالة دلتا.

وذكر الصندوق أن الملاريا استثناء لهذا التوجه في 2020 حيث ظلت أنشطة الوقاية منها على حالها أو زادت مقارنة بعام 2019.

وعلى الرغم من أن حصيلة الوفيات غير معروفة بدقة حتى الآن، فإن ساندز قال إن الوفيات المتزايدة نتيجة انتكاسة مكافحة أمراض مثل السل أو الإيدز أعلى من وفيات كوفيد-19 نفسها في بعض الدول الفقيرة مثل أجزاء من منطقة الساحل في أفريقيا.

والصندوق العالمي لمكافحة الإيدز والسل والملاريا تحالف لحكومات وشركات من المجتمع المدني والقطاع الخاص يستثمر أكثر من 4 مليارات دولار سنويا لمكافحة الأمراض الثلاثة، وتعد الولايات المتحدة من كبار مانحي الصندوق.








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