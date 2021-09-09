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المؤتمر نت - الأرصاد: هطول مزيد من الأمطار المتفاوتة

الأرصاد: هطول مزيد من الأمطار المتفاوتة

المؤتمرنت -
الأرصاد: هطول مزيد من الأمطار المتفاوتة
توقع المركز الوطني للأرصاد الجوية، هطول مزيد من الأمطار المتفاوتة على المرتفعات الجبلية والمناطق الساحلية، مع استمرار نشاط الرياح الموسمية الجنوبية الغربية خلال الـ 24 ساعة المقبلة.

وذكر المركز في نشرته الجوية أنه من المتوقع هطول أمطار متفاوتة الشدة على مناطق متفرقة من المرتفعات الجبلية تكون أكثر غزارة ومصحوبة بالعواصف الرعدية على محافظات لحج، تعز، إب، الضالع، ريمة، المحويت وحجة.

ومن المحتمل هطول أمطار متفرقة متفاوتة الشدة على السواحل الشرقية والجنوبية وصولاً إلى أجزاء من السواحل الغربية والمناطق الداخلية المحاذية لها.
كما يُتوقع هطول أمطار خفيفة إلى متوسطة على أجزاء متفرقة من الهضاب الداخلية لمحافظات شبوة، أبين، البيضاء، حضرموت والمهرة.

وأشار المركز إلى استمرار نشاط الرياح الموسمية الجنوبية الغربية على أرخبيل سقطرى والتي تعمل على اضطراب البحر وارتفاع الموج.

وحذر المركز المواطنين في المناطق المتوقع هطول الأمطار عليها من التواجد في بطون الأودية وممرات السيول أثناء وبعد هطول الأمطار، وسائقي المركبات في المنعطفات والمنحدرات الجبلية من انخفاض مدى الرؤية الأفقية نتيجة الأمطار أو تشكّل الضباب.

ونبه ربابنة السفن الصغيرة والصيادين ومرتادي البحر في أرخبيل سقطرى من الرياح الشديدة واضطراب البحر.

وأوضح المركز أن كمية الأمطار التي هطلت خلال ال24 ساعة الماضية في بعض محطات الرصد الجوي جاءت على النحو الآتي : تعز المعافر : 5.1 ملم، السدة : 2.8 ، تعز - المطار : 2.3 ، إب : 1.8 ، صرفيت : 0.6 ، المحويت : 0.2 ، الكود : 0.1 ملم.

كما هطلت أمطار على أجزاء من المحافظات الجبلية والهضاب الداخلية وكانت خارج نطاق محطات الرصد .








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