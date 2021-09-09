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المؤتمر نت - حذرت اخصائية تغذية من أن الكاتشب لايحتوي على بروتين أو ألياف، بل يحتوي على سكر وملح وتوابل، بالإضافة إلى شراب الذرة بالفركتوز

لمحبي الكاتشب.. احذروه!

المؤتمرنت -
لمحبي الكاتشب.. احذروه!
يشكل الكاتشب خطورة كبيرة على صحة الإنسان، على الرغم مما يضفيه من نكهة لذيذة ومذاقاً رائعاً للأطعمة السريعة مثل البطاطس المقلية والبرغر.

وحذرت إخصائية التغذية الروسية، براين بالان، من أن الكاتشب لايحتوي على بروتين أو ألياف، بل يحتوي على سكر وملح وتوابل، بالإضافة إلى شراب الذرة بالفركتوز، وذكرت في تقرير لها على موقع "هيلث شوتس" عددا من الأسباب التي يجب من أجلها التوقف عن تناول الكاتشب.

أوضحت بالان أن الاستهلاك المفرط للأطعمة التي تحتوي على شراب الذرة بالفركتوز يرتبط بزيادة مخاطر الإصابة بالسمنة ومقاومة الأنسولين وارتفاع نسبة الدهون الثلاثية وأمراض الكبد الدهنية، كما ترتبط الأطعمة المصنعة والمحفوظة بزيادة الالتهابات في الجسم، وحذرت من إمكانية ارتفاع ضغط الدم واختلال مستويات المعادن في الدم.

وتابعت أن الطعام الغني بالمغذيات يساعد في تغذية الجسم وبناء مناعته، ولكن الكاتشب ذو قيمة غذائية منخفضة لأنه لا يحتوي على ألياف أو بروتين، وبالتالي فهو لا يمتلك أية فائدة فعلية للجسم، بالإضافة إلى خطره بسبب ارتباط السكر وشراب الذرة بالفركتوز مع ارتفاع نسبة الدهون الثلاثية ومشاكل القلب والسمنة ومقاومة الأنسولين.

تنصح خبيرة التغذية أولئك الذين يعانون من مشاكل في الجهاز الهضمي مثل إجهاد الجهاز الهضمي أو مرض الارتجاع المعدي المريئي بتجنب صلصة الطماطم، حيث يضم الكاتشب مجموعة متنوعة من الأحماض: حمض الماليك وحمض الستريك، اللذان يتسببان بحموضة المعدة والحموضة المعوية.

كما حذرت الأبحاث من ردود فعل تحسسية لدى تناول الكاتشب، بسبب غنى الطماطم بمادة الهيستامين المسببة للحساسية، كما أثبتت الدراسات ارتباط الأطعمة المصنعة والمحفوظة بخطر الالتهاب، وبالتالي فقد يتسبب الكاتشب بمشاكل في المفاصل، وبخطر الإصابة بحصوات الكلى لاحتوائه على نسبة عالية من الصوديوم تزيد من الكالسيوم في البول.








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