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المؤتمر نت - توقع المركز الوطني للأرصاد الجوية هطول أمطار متفاوتة الشدة على المرتفعات الجبلية والمناطق الساحلية وأجزاء من الهضاب الداخلية

امطار متوقعة غزيرة على 7 محافظات

المؤتمرنت -
امطار متوقعة غزيرة على 7 محافظات
توقع المركز الوطني للأرصاد الجوية هطول أمطار متفاوتة الشدة على المرتفعات الجبلية والمناطق الساحلية وأجزاء من الهضاب الداخلية، واستمرار نشاط الرياح الموسمية على أرخبيل سقطرى خلال الـ 24 ساعة المقبلة.

وذكر المركز في نشرته الجوية أنه من المتوقع هطول أمطار متفاوتة الشدة على مناطق متفرقة من المرتفعات الجبلية وستكون أكثر غزارةً ومصحوبة بالعواصف الرعدية على محافظات لحج، الضالع، تعز، إب، ريمة، المحويت وحجة.

وأشار إلى احتمال هطول أمطار متفرقة متفاوتة الشدة على السواحل الشرقية والجنوبية وصولاً إلى أجزاء من السواحل الغربية والمناطق الداخلية المحاذية لها.

كما يُتوقع هطول أمطار خفيفة إلى متوسطة على أجزاء متفرقة من الهضاب الداخلية لمحافظات أبين، البيضاء، شبوة، حضرموت والمهرة.

ولفت المركز إلى نشاط الرياح الموسمية على أرخبيل سقطرى والتي تعمل على اضطراب البحر وارتفاع الموج.

وحــذر المركز المواطنين في المناطق المتوقع هطول الأمطار عليها من التواجد في بطون الأودية وممرات السيول أثناء وبعد هطول الأمطار، وسائقي المركبات في المنعطفات والمنحدرات الجبلية من انخفاض مدى الرؤية الأفقية نتيجة هطول الأمطار أو تشكّل الضباب.

ونبه ربابنة السفن الصغيرة والصيادين ومرتادي البحر في أرخبيل سقطرى من الرياح الشديدة واضطراب البحر.

وحسب المركز فقد بلغت كمية الأمطار التي هطلت خلال ال24 ساعة الماضية والمسجلة في بعض محطات الرصد الجوي : في تعز-المطار : 3.8 ملم، تعز-المعافر : 3.8 ، السدة : 1.3، صرفيت : 1.1، إب : 1.0، حجة : 0.6 ملم.

وحسبما اوردته وكالة الانباء اليمنية (سبأ)فقد أفاد المركز بهطول أمطار على أجزاء من السلسلة الجبلية وأجزاء من الهضاب الداخلية وكانت خارج نطاق محطات الرصد الجوي.








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