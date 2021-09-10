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أخبار
المؤتمر نت - تخطت إصابات فيروس كورونا المستجد «كوفيد 19»، منذ ظهوره آواخر العام قبل الماضي 2019، حاجز 224 مليون حالة،

إصابات كورونا تتخطى حاجز 224 مليون حالة

المؤتمرنت -
إصابات كورونا تتخطى حاجز 224 مليون حالة
تخطت إصابات فيروس كورونا المستجد «كوفيد 19»، منذ ظهوره آواخر العام قبل الماضي 2019، حاجز 224 مليون حالة، وسجلت الإصابات 224049035 حالة، فيما وصلت الحصيلة الإجمالية للوفيات جراء الإصابة بالفيروس إلى 4621210 حالة، بينما ارتفع إجمالي حالات التعافي من الفيروس إلى 200651062 حالة، وفقا لما ذكره موقع «ورلد ميتر».

السلطات الصحية الهندية تسجل 34973 إصابة بـ«كورونا»

وفي الهند، سجلت السلطات الصحية، اليوم، انخفاضا في الإصابات الجديدة بفيروس كورونا المستجد «كوفيد 19»، وسجلت 34973 إصابة خلال الـ24 ساعة الماضية، ليرتفع إجمالي الإصابات في البلاد إلى 33174954 حالة.

وقالت وزارة الصحة الهندية، إنه تم تسجيل 260 حالة وفاة في البلاد، جراء الإصابة بالفيروس، لتصل الحصيلة الإجمالية لـ الوفيات إلى 442009 حالة وفاة، وفقا لما ذكره موقع «هندوستان تايمز» الهندي.

ارتفاع إجمالي إصابات المكسيك إلى 3479999 حالة

وفي المكسيك، سجلت وزارة الصحة، أمس الخميس، 14828 حالة إصابة جديدة بالفيروس و730 وفاة، ليصل إجمالي الإصابات إلى 3479999 حالة، فيما بلغت الحصيلة الإجمالية للوفيات إلى 266150 حالة.








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