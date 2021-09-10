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المؤتمر نت - اعتبر محافظ عدن، طارق مصطفى سلام، ما تقوم به قوى الاحتلال وأدواتها في المحافظات الجنوبية المحتلة سلوكاً عدوانياً همجياً لا يمتّ للأخلاق والمبادئ الإنسانية بصلة،

محافظ عدن: مقتل السنباني جريمة نكراء وسلوكيات همجية

المؤتمرنت -
محافظ عدن: مقتل السنباني جريمة نكراء وسلوكيات همجية
اعتبر محافظ عدن، طارق مصطفى سلام، ما تقوم به قوى الاحتلال وأدواتها في المحافظات الجنوبية المحتلة سلوكاً عدوانياً همجياً لا يمتّ للأخلاق والمبادئ الإنسانية بصلة، مشيراً إلى أن ذلك يعزز من حالة التشظّي والانقسام التي أسس نواتها العدو، ويسعى إلى نشرها في كل أراضي الوطن.

وأكد المحافظ سلام، أن ما تعرض له المواطن السنباني العائد من أمريكا إلى اليمن عبر مطار عدن من اختطاف وتعذيب، وقتل في نقطة طور الباحة بلحج، جريمة نكراء لا يجب السكوت عليها، ويجب محاسبة قوى العدوان وأدواته على ما اقترفوه بحق الإنسان اليمني، باعتبارها ليست الأولى ولن ينتهي إجرامهم بهذه الجريمة النكراء.

وشدد على ضرورة الوقوف بحزم أمام هذا الجرائم، والتصدّي لهذه الظاهرة الدخيلة على المجتمع اليمني، ومعاقبة مرتكبيها.

وحسبما اوردته وكالة الانباء اليمنية (سبأ) فقج أشار محافظ عدن إلى ضرورة تحمّل المجتمع الدولي لمسؤولياته في إعادة فتح مطار صنعاء الدولي، ورفع الحصار على اليمن، ليتمكن المواطنون من العودة إلى أهاليهم بسلام وأمن، وتفويت الفرصة على المتربصين بالأبرياء من العصابات الإجرامية وقُطاع الطرق.

وقال محافظ عدن: "خطاب السيّد القائد، في يوم الولاية، كان صريحاً وواضحاً للجميع، أن اليمن لن يُترك لعبث الأعداء والمحتلين وأطماعهم، وإننا سنحرر كل الأراضي اليمنية المحتلة، ما يؤكد حرص القيادة الثورية والمجلس السياسي الأعلى على حماية المواطنين، وسلامة تنقلهم في ربوع الوطن، وحفظ كرامة المواطن اليمني، التي أصبحت اليوم رخيصة وممتهنة في المناطق المحتلة، وهو ما يجعلنا اليوم نقف بحزم أمام هذه التحدّيات ومواجهتها حتى يعود اليمن إلى مكانته، ويحظى اليمني بحياة كريمة".








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