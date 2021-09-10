المؤتمرنت -

المؤتمر يدين جريمة قتل السنباني ويطالب برفع الحصار عن كل مطارات وموانىء اليمن

دان المؤتمر الشعبي العام واستنكر بشدة جريمة قتل المغترب العائد من الولايات المتحدة الأمريكية عبدالملك السنباني على أيدي مليشيات مسلحة تابعة لما يسمى بالمجلس الانتقالي ..



واعتبر المؤتمر في بيان صادر عن أمانته العامة هذه الجريمة تأكيد على ما سبق وحذر منه بشأن ترسيخ ثقافة الحقد والكراهية وإثارة النعرات المناطقية والعنصرية والانفصالية بين أبناء البلد والشعب الواحد، داعيا إلى إدانة هذه الجريمة وفتح كل مطارات وموانىء اليمن وفي مقدمتها مطار صنعاء ..



المؤتمرنت ينشر نص بيان الأمانة العامة للمؤتمر :



تدين الامانة العامة للمؤتمر الشعبي العام وتستنكر بشدة جريمة قتل المغترب العائد من الولايات المتحدة الأمريكية عبدالملك السنباني على أيدي مليشيات مسلحة تابعة لما يسمى بالمجلس الانتقالي ..



وإذ تؤكد الأمانة العامة للمؤتمر أن ما تعرض له السنباني أثناء عودته إلى وطنه هي عدة جرائم تمثلت بالاختطاف والتعذيب والنهب والقتل وكلها جرائم وانتهاكات وحشية لا يرتكبها الا من فقدوا بشريتهم وكل معاني الرحمة والإنسانية .



وتشير الأمانة العامة للمؤتمر إلى أن هذه الجريمة تؤكد حقيقة ما أدانه وحذر المؤتمر من مخاطره وهو ترسيخ البعض لثقافة الكراهية وإثارة النعرات المناطقية والعنصرية والانفصالية بين أبناء البلد والشعب الواحد وهي قضايا يغذيها العدوان وتحالفه لأهداف واجندات ترمي لتمزيق وحدة الشعب اليمني ونسيجه الاجتماعي .



وإذ تحمل الأمانة العامة للمؤتمر قوى الاحتلال ومليشيات ما يسمى بالمجلس الانتقالي مسؤولية هذه الجريمة لتطالب كافة المنظمات المحلية والدولية إلى إدانة هذه الجريمة والضغط من أجل إنهاء الحصار لكافة المطارات والموانئ اليمنية وفي المقدمة مطار صنعاء الدولي وبما يكفل لكل يمني العودة والتنقل والمرور بعيدا عن سلبه هذا الحق أو تعريضه لمثل هذه الجرائم النكراء التي ترتكبها المليشيات المدعومة خارجيا .

الرحمة لعبدالملك السنباني ولا نامت اعين الجبناء والقتلة .



صادر عن الأمانة العامة للمؤتمر الشعبي العام



صنعاء الجمعة الموافق ١٠ سبتمبر ٢٠٢١م