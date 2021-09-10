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أخبار
المؤتمر نت - بعث الامين العام للمؤتمر الشعبي العام الاستاذ غازي احمد علي محسن برقية عزاء ومواساة بوفاة المناضل الحاج/ علي احمد الخولاني،

الامين العام يعزي بوفاة المناضل على الخولاني

المؤتمرنت -
الامين العام يعزي بوفاة المناضل على الخولاني
بعث الامين العام للمؤتمر الشعبي العام الاستاذ غازي احمد علي محسن برقية عزاء ومواساة بوفاة المناضل الحاج/ علي احمد الخولاني، عضو اللجنة الدائمة، والذي توفاه الاجل بعد حياة حافلة بالعطاء الوطني وخدمة المجتمع.
واشار أمين عام المؤتمر إلى عدد من مناقب الفقيد ومواقفه النضالية وبصماته المجتمعية في اعمال الخير والإحسان والاصلاح بين الناس.

وفي برقية العزاء التي بعثها إلى نجل الفقيد الدكتور/ احمد علي احمد الخولاني واخوانه وجميع آل الخولاني في مدينه المحويت، عبّر الأمين العام باسمه ونيابة عن قيادات واعضاء وقواعد وأنصار المؤتمر الشعبي العام عن خالص التعازي وعميق المواساة بهذا المصاب الاليم.

سائلا الله العلي القدير أن يتغمد الشهيد بواسع رحمته وعظيم غفرانه وأن يسكنه فسيح جناته ويلهم أهله وذويه الصبر والسلوان .إنا لله و إنا إليه راجعون .
"إنا لله وإنا اليه راجعون"








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