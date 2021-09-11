المؤتمرنت -

الأمين العام المساعد يواسي آل الأشول

بعث الشيخ جابر عبدالله غالب الأمين العام المساعد للمؤتمر الشعبي العام، برقية عزاء ومواساة بوفاة الشيخ/ ناصر ناصر الاشول، والذي وافاه الأجل بعد حياة حافلة بالعطاء الوطني وخدمة المجتمع، من خلال اعمال الخير والاصلاح بين الناس.



وفي برقية العزاء التي بعثها إلى نجل الفقيد الشيخ/ اكرم ناصر الاشول، واخوانه وكافة آل الاشول بمديرية المحابشة محافظة حجة ، عبّر الامين العام المساعد باسمه ونيابة عن قيادات واعضاء وانصار المؤتمر عن خالص العزاء وعظيم المواساة بهذا المصاب الجلل.



سائلا الله العلي القدير أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته وعظيم غفرانه وأن يسكنه فسيح جناته ويلهم أهله وذويه الصبر والسلوان .

"إنا لله وإنا اليه راجعون".



