المؤتمرنت -

امطار متوقعة متفاوتة على 10 محافظات

توقع المركز الوطني للأرصاد الجوية، هطول أمطار متفاوتة الشدة، على عدد من المحافظات خلال الـ 24 ساعة المقبلة.



وذكر المركز في نشرته الجوية ، أنه من المتوقع هطول أمطار متفاوتة الشدة قد يصحبها الرعد أحياناً على مناطق متفرقة من الهضاب الداخلية وأجزاء متفرقة من محافظات لحج، تعز، إب، الضالع، ريمة ، غرب ذمار، غرب صنعاء ،غرب عمران، المحويت وحجة .



وحسب المركز من المحتمل هطول أمطار متفرقة على أجزاء من السواحل الغربية والمناطق الداخلية المحاذية لها فيما ستكون خفيفة متفرقة على أجزاء من السواحل الجنوبية.



وأشار إلى استمرار هبوب الرياح الموسمية الجنوبية والجنوبية الغربية على أرخبيل سقطرى والمناطق المجاورة له وخليج عدن.



ونبه المركز المواطنين في المناطق المتوقع هطول الأمطار عليها من تدفق السيول في الشعاب والوديان، داعياً إلى عدم التواجد في بطون الأودية ومجاري السيول أثناء وبعد هطول الأمطار والاحتماء من العواصف الرعدية في أماكن آمنة .



كما نبه سائقي المركبات في الطرقات الجبلية من الانخفاض في مدى الرؤية الأفقية نتيجة هطول الأمطار وتشكل الشابورة المائية أو الضباب.



وحسب وكالة الانباء اليمنية (سبأ) فقد حذر المركز مرتادي البحر والصيادين وربابنة السفن في أرخبيل سقطرى والسواحل الشرقية من الرياح الشديدة واضطراب البحر وارتفاع الموج.

