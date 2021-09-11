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المؤتمر نت - أدانت وزارة حقوق الإنسان جريمة قتل المغترب العائد من الولايات المتحدة الأمريكية عبدالملك السنباني في منطقة طور الباحة بمحافظة لحج

وزارة حقوق الإنسان تدين مقتل السنباني

المؤتمرنت -
وزارة حقوق الإنسان تدين مقتل السنباني
أدانت وزارة حقوق الإنسان جريمة قتل المغترب العائد من الولايات المتحدة الأمريكية عبدالملك السنباني في منطقة طور الباحة بمحافظة لحج،على أيدي مليشيات مسلحة تابعة لما يسمى بالمجلس الانتقالي.

واعتبرت الوزارة في بيان لها ما تعرض له المغترب السنباني من اعمال اختطاف تعذيب و قتل و نهب امواله ومقتنياته عمل جبان و جريمة تأتي ضمن جرائمِ وانتهاكاتِ تحالف العُدوان و مُرتزقته، وتخالف قواعدِ وأحكامِ القانونِ الدوليّ الإنسانيّ، وً اتفاقيَّاتِ جنيف الأربع.

واستكر البيان استمرار تحالفِ العُدوان بقيادةِ أمريكا والسُّعوديَّة والإماراتِ ومُرتزقتها المأجورينَ في ارتكاب أبشعِ الجرائم والانتهاكاتِ في حقِّ أبناءِ الشَّعبِ اليمنيّ، وما ترتكبُهُ جماعاتٌ مُسلحةٌ مدعومةٌ ومدفوعةٌ من العُدوان في حقِّ المُواطنينَ المُسافرينَ والعائدينَ إلى الأراضي اليمنيَّة عبرَ المطاراتِ الواقعةِ تحتَ سيطرتها وما تمارسه ضدهم من جرائم وانتهاكات بشعة .

وحمل البيان تحالف العدوان السعودي ومرتزقته كامل المسؤولية عن هذه الجريمة و غيرها من الجرائم التي أبناء اليمن سواءٌ عبرَ العمليَّاتِ العسكريَّةِ المُمنهجةِ ،او الحصار الخانق، وإغلاق مطار صنعاء ، كما حمل أيضاً الأمم المتحدة ومجلس الأمن المسؤولية عن جرائم العُدوان من خلال الصمت المخز عن ما يتعرض له الشعب اليمني من جرائم حرب و حصار خانق منذ سبع سنوات .

وحسبما اوردته وكالة الانباء اليمنية (سبأ) فقد طالبت وزارةُ حقوقِ الإنسان المنظماتِ الدولية الحقوقيَّةِ والإنسانيَّةِ والقانونيَّة بالوقوفَ معَ الشَّعب اليمنيّ، والضَّغط على مجلسِ الأمن لتقديم مُرتكبي كلِّ الجرائم والانتهاكات إلى المحاكم الدوليَّةِ، لينالوا الجزاء الرادع.









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