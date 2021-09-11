المؤتمرنت -

الأمين العام يعزي القيادي المؤتمري سليمان شباك

بعث الامين العام للمؤتمر الشعبي العام الاستاذ غازي احمد علي محسن برقية عزاء ومواساة إلى القيادي المؤتمري الاستاذ/ سليمان احمد ناصر شباك، عضو اللجنة الدائمة، رئيس فرع المؤتمر بمديرية الخوخة، واخوانه، وكافة آل شباك بمحافظة الحديدة، وذلك بوفاة المغفور له باذن الله تعالى والـده / احمد ناصر شباك، الذي وافاه الأجل بعد حياة حافلة بالعطاء الوطني وخدمة المجتمع.



وفي برقية العزاء ، عبّر الأمين العام باسمه ونيابة عن قيادات واعضاء وقواعد وأنصار المؤتمر الشعبي العام عن خالص التعازي وعميق المواساة بهذا المصاب الاليم.



سائلا الله العلي القدير أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته وعظيم غفرانه وأن يسكنه فسيح جناته ويلهم أهله وذويه الصبر والسلوان .



"إنا لله وإنا اليه راجعون"

