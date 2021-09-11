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المؤتمر نت - كشف متحدث القوات المسلحة العميد يحيى سريع عن تفاصيل تحرير مديريتي ماهلية ورحبة بمحافظة مأرب ضمن المرحلة الثالثة من عملية النصر المبين والمقدر

تحرير 1200 كلم2 بمأرب.. مصرع وجرح 150 من مرتزقة العدوان

المؤتمرنت -
تحرير 1200 كلم2 بمأرب.. مصرع وجرح 150 من مرتزقة العدوان
كشف متحدث القوات المسلحة العميد يحيى سريع عن تفاصيل تحرير مديريتي ماهلية ورحبة بمحافظة مأرب ضمن المرحلة الثالثة من عملية النصر المبين والمقدر مساحتها بحوالي 1200 كيلو متر مربع .

مشيرا في ايجاز صحافي له اليوم إلى أن العملية التي استغرقت عدة ساعات اسفرت عن سقوط 151 من مرتزقة تحالف العدوان ما بين قتيل وجريح، إضافة إلى أسر عدد آخر منهم.


ونوه العميد سريع إلى أن عملية تطهير وتحرير مديرية رحبة تمت من عدة مسارات، بمشاركة أبناء مأرب الأحرار .. وقال" شنت قواتنا العملية العسكرية وفقاً للخطة العملياتية لتحرير مديريتي رحبة وماهلية حيث حققت وبعد ساعات فقط من بدء العملية تقدماً كبيراً باتجاه مركز المديرية ".

وفيما لفت إلى أن طيران تحالف العدوان شن خلال العملية 37 غارة لإعاقة القوات المسلحة عن استكمال مهمة التحرير والتطهير ، اكد العميد سريع أن الجيش واللجان الشعبية تمكنوا من تحرير المديرية خلال فترة وجيزة، مثمنا دور قبائل مأرب الأبية في معركة التحرير والاستقلال وتحرير محافظة مأرب بشكل خاص ..








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