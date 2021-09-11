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المؤتمر نت - سجلت غرفة عمليات ضباط الارتباط والتنسيق لرصد خروقات العدوان بمحافظة الحديدة 372 خرقاً لقوى العدوان في الحديدة

تسجيل 372 خرقاً لقوى العدوان في الحديدة

المؤتمرنت -
تسجيل 372 خرقاً لقوى العدوان في الحديدة
سجلت غرفة عمليات ضباط الارتباط والتنسيق لرصد خروقات العدوان بمحافظة الحديدة 372 خرقاً لقوى العدوان في الحديدة خلال الـ24 ساعة الماضية.

وأوضح مصدر في غرفة العمليات أن من بين الخروقات محاولة تسلل قرب شارع الخمسين، و55 خرقا بقصف صاروخي و مدفعي لعدد 749 صاروخاً وقذيفة و 298 خرقاً بالأعيرة النارية المختلفة.

وحسبما اوردته وكالة الانباء اليمنية (سبأ) فقد ذكر المصدر أن الخروقات شملت غارتين لطيران تجسسي على الجاح وتحليق 18 طائرة تجسسية في أجواء الفازة وحيس والدريهمي والجاح والجبلية والتحيتا.








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