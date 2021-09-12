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المؤتمر نت - شرف يلتقي الممثل المقيم للمنظمة الدولية للهجرة

شرف يلتقي الممثل المقيم للمنظمة الدولية للهجرة

المؤتمرنت -
شرف يلتقي الممثل المقيم للمنظمة الدولية للهجرة
التقى وزير الخارجية المهندس هشام شرف، اليوم الممثل المقيم للمنظمة الدولية للهجرة دينا بارمر.

جرى خلال اللقاء الذي حضره مدير مكتب الأمن والسلامة للأمم المتحدة بصنعاء، سينيو كوفا، مناقشة أنشطة المنظمة الدولية للهجرة في اليمن، وسير برامجها.

وفي اللقاء، أكد الوزير شرف، أهمية إيلاء البعد الإنساني والإغاثي القدر الأكبر في أنشطة المنظمة خلال هذه المرحلة الحرجة التي يمر بها اليمن بسبب العدوان والحصار.

ولفت إلى ضرورة الاهتمام بالنازحين بالإضافة إلى الجوانب التي ترعاها المنظمة .. مشيراً إلى تغافل العالم عن قضية أكثر من ثلاثة ملايين ونصف نازح أجبرهم العدوان والقصف الجوي وعمليات المليشيات المسلحة التي تدعمها دول العدوان على ترك منازلهم وأماكن أعمالهم واللجوء إلى مناطق أكثر أمانا بانتظار انتهاء العدوان والحصار الشامل.

وأشار إلى أهمية التنسيق المشترك بين منظمة الهجرة والمنظمات الدولية، والجهات الحكومية المعنية في تقديم الخدمات وتوفير المساعدات للنازحين الذين بدأ المجتمع الدولي في نسيان معاناتهم منذ وقت ليس بالقصير.

وشدد الوزير شرف، على أن حكومة الإنقاذ الوطني قدمت وستواصل تقديم كافة التسهيلات المطلوبة لعمل منظمة الهجرة وفقاً للأعراف الدبلوماسية المتعارف عليها.

فيما أكدت الممثل المقيم للمنظمة الدولية للهجرة، أن المنظمة ملتزمة بإعطاء الأولوية في أنشطته للجانب الإنساني والإغاثي للنازحين وطالبي اللجوء وكذا التنسيق المستمر مع السلطات المحلية المعنية.

بدوره أشاد مدير مكتب الأمن والسلامة للأمم المتحدة بصنعاء، بالتعاون الإيجابي الذي تقدمه وزارة الخارجية والسلطات المحلية وكافة المنظمات الدولية العاملة بصنعاء.

حضر اللقاء رئيس دائرة المراسم بوزارة الخارجية السفير عبدالغني السعيدي.








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