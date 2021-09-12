المؤتمرنت - ابراهيم الحجاجي -

تطبيق الكتروني لمتابعتها .. قائمة سعرية جديدة لـ(430) صنفاً

أعلنت وزارة الصناعة والتجارة ممثلة بقطاع التجارة الداخلية تحديث القائمة السعرية لـ 430 صنفاً من المواد الغذائية والاستهلاكية وكذا التطبيق الالكتروني للقائمة.



وأوضح وكيل وزارة الصناعة والتجارة لقطاع التجارة الداخلية بسام الغرباني خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده اليوم بصنعاء، بحضور أمين عام المجلس المحلي بأمانة العاصمة أمين جمعان، أن اعداد القائمة السعرية الحالية تم في ظروف غير مستقرة، حيث تشهد اسعار السلع الغذائية منذ منتصف 2020 ارتفاعات متصاعدة عالمياً، بالإضافة الى ارتفاع غير مسبوق في اسعار المواد الخام وكذا أجور الشحن البحري التي وصلت الى ما يقارب 400%، بالإضافة الى الظروف الامنية التي تشهدها البلاد التي تسبب نقل البضائع لمسافات أطول مع تغير المسارات خاصة في ظل شحة انعدام المشتقات النفطية.





وفي المؤتمر الصحافي حددت وزارة الصناعة سعر الكيلو جرام للخبز في نطاق أمانة العاصمة ومحافظة الحديدة بـ ٤٠٠ ريال للمخابز الآلية و450 ريالاً للأفران الشعبية، وبقية المحافظات ٤٥٠ ريالاً للمخابز الآلية و500 ريال للأفران الشعبية ..





وقال الغرباني أن القائمة السعرية تم إعدادها مع القطاع الخاص ممثلا باتحاد الغرف التجارية، وسيتم تحديثها تباعاً وإضافة اصناف جديدة لها، كما تم اعتماد تطبيق الكتروني متاح تحميله عبر جوجل بلاي، يسهل للجميع الاطلاع ومتابعة القائمة السعرية والابلاغ عن أي مخالفات.



من جهته أكد أمين عام المجلس المحلي بأمانة العاصمة أمين جمعان التزام السلطة المحلية ممثلة بمكتب الصناعة والتجارة بأمانة العاصمة بالعمل على تثبيت هذا الإجراء، وأن يكونو عند حجم الحدث، والعمل والتنسيق مع الجهات ذات العلاقة لضبط أي مخالفات أو من يستغلون الاوضاع الراهنة للتلاعب بالاسعار.





