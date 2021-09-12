الأحد, 12-سبتمبر-2021 الساعة: 09:16 م - آخر تحديث: 09:14 م (14: 06) بتوقيت غرينتش      بحث متقدم
الصفحة الرئيسية
افتتاحية
أخبار
اقتصاد
محافظات
رياضة
ثقافة
دين
حوار
مغتربون
قضايا وآراء
مجتمع مدني
علوم وتقنية
فنون ومنوعات
كتب ودراسات
عربي ودولي
وثائق ونصوص
إستطلاعات وتقارير
شهيد اليمن عبدالغني
خليجي 20
فيديو المؤتمرنت
عدسة المؤتمرنت
اليمن(شهداء الإرهاب)
إقرأ في المؤتمر نت
دروس‮ ‬الماضي‮ ‬واستحقاقات‮ ‬الآتي‮ ‬
بقلم‮/ صادق‮ ‬بن‮ ‬أمين‮ ‬ابو‮ ‬راس‮ - رئيس المؤتمر الشعبي العام
ابوراس.. نحن معك
نجيب شجاع الدين
يتشفون بجروحك.. ويُعَيروك بها
يحيى‮ ‬علي‮ ‬نوري
المؤتمر الشعبي العام بين المتآمرين والأدعياء!
راسل القرشي
لعمري انه لكبير
عبدالملك‮ ‬الفهيدي
عن رئيس المؤتمر الشعبي العام
محمد اللوزي
مستقبل‮ ‬المؤتمر‮ ‬والديمقراطية‮ ‬والشراكة‮ ‬والمشاركة‮ ‬السياسية‮ ‬في‮ ‬البلاد
حسين‮ ‬حازب *
المؤتمر‮.. ‬نهج‮ ‬واضح‮ ‬منذ‮ ‬التأسيس‮ ‬
‬جابر‮ ‬عبدالله‮ ‬غالب‮ ‬الوهباني‮
المؤتمر‮ ‬الشعبي‮ ‬العام‮.. ‬بَلَغَ‮ ‬أَشُدَّهُ‮ ‬‭ ‬وَبَلَغَ‮ ‬أَربَعِينَ‮ ‬سَنَة‭ ‬
الفريق‮ ‬الركن‮/ ‬جلال‮ ‬علي‮ ‬الرويشان‮
المؤتمر‮.. ‬نهج‮ ‬الوسطية‮ ‬والاعتدال
عبدالسلام‮ ‬الدباء
مستقبل المؤتمر الشعبي العام في ذكرى التأسيس الـ39
د. علي محمد الزنم
المؤتمر في ذكرى تاسيسه سيظل قوياً مدافعاً عن شعبنا اليمني وثوابته الوطنية
عبدالوهاب يحيى الدرة
أخبار
المؤتمر نت - يعتبر البطيخ من أكثر الفاكهة فائدة لاحتوائها فيتامينات مهمة مثل البوتاسيوم والمغنيسيوم، لكن معظمنا يرمي قشره الأخضر رغم صلاحيته للأكل واحتوائه على فوائد لم نعرف عنها

عندما تأكل قشر البطيخ.. هذا ما يحدث لجسمك

المؤتمرنت -
عندما تأكل قشر البطيخ.. هذا ما يحدث لجسمك
يعتبر البطيخ من أكثر الفاكهة فائدة لاحتوائها فيتامينات مهمة مثل البوتاسيوم والمغنيسيوم، لكن معظمنا يرمي قشره الأخضر رغم صلاحيته للأكل واحتوائه على فوائد لم نعرف عنها.

ويتخلص معظم الناس من قشر البطيخ بمجرد أن يأكلوا اللب الأحمر من الفاكهة اللذيذة، ولكن بالنظر إلى المصدر الكثيف للعناصر الغذائية التي تمثلها القشرة، فقد ترغب مستقبلاً في الاحتفاظ بهذه القشور وإضافتها إلى نظامك الغذائي. وهنا أبرز تلك الفوائد وفق موقع “Health Line" الطبي.

مفيد للرياضيين
يساعد قشر البطيخ على تحسين أداء الرياضيين أثناء أداء التمارين الرياضية، حيث يحسن الحمض الأميني السيترولين الموجود فيه على ذلك.

فقد يعزز السيترولين تمدد الأوعية الدموية، وأشارت إحدى الدراسات إلى أن مكملات السيترولين تعمل على تحسين توصيل الأكسجين إلى العضلات، مما يحتمل أن يحسن أداء التمرين.

يقلل من ضغط الدم
إلى ذلك، أظهرت بعض الأبحاث أن مكملات مستخلص البطيخ قادرة على مساعدة البالغين الذين يعانون من السمنة المفرطة في التحكم في ضغط الدم لديهم.

ومع ذلك، من المحتمل أن تكون مكملات السيترولين أكثر فعالية حيث أشارت معظم الدراسات إلى أن مكملات السيترولين تقلل من ضغط الدم لدى الأشخاص المصابين بارتفاع ضغط الدم.

كذلك، يعتبر البطيخ من مدرات البول المحتملة، والتي يتم وصفها غالباً للأشخاص الذين يعانون من ارتفاع ضغط الدم.

غني بالألياف
وفائدة أخرى لقشر البطيخ هي أنه مصدر غني بالألياف، إذ يحتوي النظام الغذائي الغني بالألياف على فوائد صحية جمة، حيث تساعد في الحفاظ على حركة الأمعاء المنتظمة وقد تساعد في تقليل خطر الإصابة بأمراض القولون.

كما، يمكن أن تساعد الألياف في خفض مستويات الكوليسترول والسكر في الدم.








أضف تعليقاً على هذا الخبر
ارسل هذا الخبر
تعليق
إرسل الخبر
إطبع الخبر
RSS
حول الخبر إلى وورد
معجب بهذا الخبر
انشر في فيسبوك
انشر في تويتر
المزيد من "أخبار"
عناوين أخرى متفرقة
رياضة: فالنسيا يهزم أوساسونا برباعية
أخبار: الرئيس المشاط يلتقي رئيس المؤتمر الشعبي العام ونائبه
أخبار: نقاش مشروع قانون للمخطوطات .. إستفسارات برلمانية لوزير الزراعة
أخبار: اكتشاف بؤرة جديدة لعدوى كورونا في الصين
ثقافة: صانعات السينما يحصدن جوائز «فينيسيا» السينمائي
أخبار: أمين عام المؤتمر يواسي آل القديمي
عربي ودولي: شاهد صورة فضائية لدخان هجمات 11 سبتمبر
فنون ومنوعات: بلاغ للنائب العام ضد فيفي عبده
أخبار: طيران العدوان يقصف مطار تعز
أخبار: محاولات النيل من أبو راس تثير إستياء قيادات واعضاء المؤتمر
أخبار: مؤتمر وتحالف ذمار يدينان اختطاف وقتل السنباني
رياضة: رونالدو يقود مانشستر لفوز كبير على نيوكاسل
أخبار: طيران العدوان يشن 21 غارة على مأرب
أخبار: تسجيل 372 خرقاً لقوى العدوان في الحديدة
أخبار: ابو راس يعزي بوفاة الدكتور عبدالجبار سلام
محافظات: إزالة البسطات المخالفة بمركز محافظة صنعاء
أخبار: مصرع وجرح 150 من مرتزقة العدوان بمأرب
أخبار: الأمين العام يعزي القيادي المؤتمري سليمان شباك
علوم وتقنية: الجوز يصنع المعجزات فى ضبط ضغط الدم
عربي ودولي: 11 سبتمبر .. حصيلة حرب أمريكا على الإرهـاب
أخبار: وزارة حقوق الإنسان تدين مقتل السنباني
أخبار: امطار متوقعة متفاوتة على 10 محافظات
عربي ودولي: بايدن يحيى ذكرى 11 سبتمبر
علوم وتقنية: ايفون 13: المواصفات وخيارات الألوان
مجتمع مدني: 10 نصائح للمرأة الحامل لتفادى الإصابة بكورونا
جميع حقوق النشر محفوظة 2003-2021