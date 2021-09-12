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المؤتمر نت - يعتبر القلب العضو الأساسي في الجهاز الدوراني، حيث يقوم بضخ الدم إلى جميع أعضاء الجسم عن طريق الإنقباض بشكل منتظم لضخ الدم وتوزيعه في الجسم خلال الأوعية الدموية

احذر.. 3 أعراض تشير إلى خطر على صحة القلب

المؤتمرنت -
احذر.. 3 أعراض تشير إلى خطر على صحة القلب
يعتبر القلب العضو الأساسي في الجهاز الدوراني، حيث يقوم بضخ الدم إلى جميع أعضاء الجسم عن طريق الإنقباض بشكل منتظم لضخ الدم وتوزيعه في الجسم خلال الأوعية الدموية، ولذلك من المهم المحافظة على صحته ونشاطه ومراجعة الطبيب عند الشعور بأي مشكلة تواجه القلب أو تضعف نشاطه.

وحذّر الطبيب الروسي زاؤور شوغوشيف الأخصائي في أمراض القلب من ثلاثة أعراض قد تنذر بقرب الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية.

وفي تصريحات صحفية حذر شوغوشيف من خطر شعور الإنسان بالحرقة وسط الصدر أو ضيق التنفس لدى انتقال الإنسان من غرفة دافئة إلى مكان بارد، وهو إحساس يمكن أن يدوم لمدة 5 دقائق.

كما أشار الطبيب إلى ضرورة لجوء الإنسان إلى استشارة الأخصائيين لدى شعوره بأي إزعاج في الصدر، مثلا أثناء أنشطته البدنية، وفقاً لروسيا اليوم.

وفي وقت سابق ذكر طبيب روسي آخر أعراضا خفية لأمراض القلب والأوعية الدموية، بينها ارتفاع الضغط في غياب أعراض أمراض أخرى، واضطرابات في ضربات القلب والدوار.








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