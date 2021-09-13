الإثنين, 13-سبتمبر-2021 الساعة: 03:30 م - آخر تحديث: 03:05 م (05: 12) بتوقيت غرينتش      بحث متقدم
الصفحة الرئيسية
افتتاحية
أخبار
اقتصاد
محافظات
رياضة
ثقافة
دين
حوار
مغتربون
قضايا وآراء
مجتمع مدني
علوم وتقنية
فنون ومنوعات
كتب ودراسات
عربي ودولي
وثائق ونصوص
إستطلاعات وتقارير
شهيد اليمن عبدالغني
خليجي 20
فيديو المؤتمرنت
عدسة المؤتمرنت
اليمن(شهداء الإرهاب)
إقرأ في المؤتمر نت
دروس‮ ‬الماضي‮ ‬واستحقاقات‮ ‬الآتي‮ ‬
بقلم‮/ صادق‮ ‬بن‮ ‬أمين‮ ‬ابو‮ ‬راس‮ - رئيس المؤتمر الشعبي العام
ابوراس.. نحن معك
نجيب شجاع الدين
يتشفون بجروحك.. ويُعَيروك بها
يحيى‮ ‬علي‮ ‬نوري
المؤتمر الشعبي العام بين المتآمرين والأدعياء!
راسل القرشي
لعمري انه لكبير
عبدالملك‮ ‬الفهيدي
عن رئيس المؤتمر الشعبي العام
محمد اللوزي
مستقبل‮ ‬المؤتمر‮ ‬والديمقراطية‮ ‬والشراكة‮ ‬والمشاركة‮ ‬السياسية‮ ‬في‮ ‬البلاد
حسين‮ ‬حازب *
المؤتمر‮.. ‬نهج‮ ‬واضح‮ ‬منذ‮ ‬التأسيس‮ ‬
‬جابر‮ ‬عبدالله‮ ‬غالب‮ ‬الوهباني‮
المؤتمر‮ ‬الشعبي‮ ‬العام‮.. ‬بَلَغَ‮ ‬أَشُدَّهُ‮ ‬‭ ‬وَبَلَغَ‮ ‬أَربَعِينَ‮ ‬سَنَة‭ ‬
الفريق‮ ‬الركن‮/ ‬جلال‮ ‬علي‮ ‬الرويشان‮
المؤتمر‮.. ‬نهج‮ ‬الوسطية‮ ‬والاعتدال
عبدالسلام‮ ‬الدباء
مستقبل المؤتمر الشعبي العام في ذكرى التأسيس الـ39
د. علي محمد الزنم
المؤتمر في ذكرى تاسيسه سيظل قوياً مدافعاً عن شعبنا اليمني وثوابته الوطنية
عبدالوهاب يحيى الدرة
أخبار
المؤتمر نت - الأرصاد يتوقع هطول أمطار على مناطق يمنية

الأرصاد يتوقع هطول أمطار على مناطق يمنية

المؤتمرنت -
الأرصاد يتوقع هطول أمطار على مناطق يمنية
توقع المركز الوطني للأرصاد الجوية ، استمرار هطول الأمطار على المرتفعات الغربية والهضاب الداخلية والمناطق الساحلية خلال الـ 24 ساعة المقبلة.

وذكر المركز في نشرته الجوية أنه من المتوقع هطول أمطار مصحوبة بالعواصف الرعدية أحياناً على مناطق متفرقة من المرتفعات الغربية والهضاب الداخلية.
وحسب المركز من المحتمل هطول أمطار متفرقة على أجزاء من السواحل الغربية والجنوبية والشرقية والمناطق الداخلية المحاذية لها.

وأشار إلى استمرار هبوب الرياح الموسمية الجنوبية والجنوبية الغربية على أرخبيل سقطرى والمناطق المجاورة له وخليج عدن وباب المندب.

ونبه المركز المواطنين من تدفق السيول في الشعاب والوديان، داعياً إلى عدم التواجد في بطون الأودية ومجاري السيول أثناء وبعد هطول الأمطار .

كما نبه سائقي المركبات في الطرقات الجبلية من الانخفاض في مدى الرؤية الأفقية نتيجة هطول الأمطار وتشكل الشابورة المائية أو الضباب، ومرتادي البحر والصيادين وربابنة السفن في أرخبيل سقطرى والسواحل الشرقية والجنوبية وباب المندب من الرياح الشديدة واضطراب البحر وارتفاع الموج.

وأوضح المركز أن كمية الأمطار التي هطلت خلال الـ 24 ساعة الماضية في بعض محطات الرصد الجوي جاءت على النحو الآتي: المحويت : 22.2 ملم، حجة : 3.2، ريمه : 0.3، الجوف : 0.2ملم.








أضف تعليقاً على هذا الخبر
ارسل هذا الخبر
تعليق
إرسل الخبر
إطبع الخبر
RSS
حول الخبر إلى وورد
معجب بهذا الخبر
انشر في فيسبوك
انشر في تويتر
المزيد من "أخبار"
عناوين أخرى متفرقة
عربي ودولي: الاحتلال يطلق النار على فلسطيني
اقتصاد: صعود مستمر لأسعار النفط
عربي ودولي: عمدة باريس تعلن ترشحها للإنتخابات الرئاسية
فنون ومنوعات: شاهد أول صورة رسمية من زواج أصالة
رياضة: محمد صلاح يصل للهدف رقم 100
اقتصاد: مؤشر بورصة مسقط عند الإغلاق
رياضة: ليفربول يعود للانتصارات بثلاثية على ليدز
أخبار: احذر.. أعراض تشير إلى خطر على صحة القلب
رياضة: أتلتيكو يحقق فوزاً مثيراً على إسبانيول
رياضة: فالنسيا يهزم أوساسونا برباعية
علوم وتقنية: عندما تأكل قشر البطيخ.. هذا ما يحدث لجسمك
أخبار: الشوافي يحذر: رياح قوية مثيرة للأتربة على هذه المناطق
أخبار: تطبيق الكتروني لمتابعتها .. قائمة سعرية جديدة لـ(430) صنفاً
أخبار: طيران العدوان يعاود استهداف مأرب بـ8 غارات
أخبار: شرف يلتقي الممثل المقيم للمنظمة الدولية للهجرة
أخبار: الرئيس المشاط يلتقي رئيس المؤتمر الشعبي العام ونائبه
أخبار: نقاش مشروع قانون للمخطوطات .. إستفسارات برلمانية لوزير الزراعة
أخبار: اكتشاف بؤرة جديدة لعدوى كورونا في الصين
ثقافة: صانعات السينما يحصدن جوائز «فينيسيا» السينمائي
أخبار: أمين عام المؤتمر يواسي آل القديمي
عربي ودولي: شاهد صورة فضائية لدخان هجمات 11 سبتمبر
فنون ومنوعات: بلاغ للنائب العام ضد فيفي عبده
أخبار: طيران العدوان يقصف مطار تعز
أخبار: محاولات النيل من أبو راس تثير إستياء قيادات واعضاء المؤتمر
أخبار: مؤتمر وتحالف ذمار يدينان اختطاف وقتل السنباني
جميع حقوق النشر محفوظة 2003-2021