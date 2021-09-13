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المؤتمر نت - عالميا: 4 ملايين و642 ألف حالة وفاة بكورونا

عالميا: 4 ملايين و642 ألف حالة وفاة بكورونا

المؤتمرنت -
عالميا: 4 ملايين و642 ألف حالة وفاة بكورونا
حصد فيروس كورونا أرواح أكثر من أربعة ملايين و 642 ألف شخص حول العالم منذ بدء تفشيه في كانون الأول عام 2019 وفقا لآخر إحصائيات موقع وورلد ميترز الأمريكي.

ووفق الموقع فإن إجمالي الإصابات بالفيروس حول العالم وصل لغاية الآن إلى ‪225421697‬ إصابة وإجمالي الوفيات إلى ‪4642927‬ حالة فيما بلغ إجمالي حالات التعافي من الإصابة بالفيروس ‪201968461‬ حالة.

ولا تزال الولايات المتحدة تتصدر الدول الأكثر تضرراً من الفيروس من حيث الإصابات والوفيات بتسجيلها 677983 حالة وفاة من أصل ‪41852315‬ إصابة تليها الهند مع تسجيل 442898 وفاة من أصل ‪33263428‬ إصابة ثم البرازيل ثالثة بتسجيلها 586590 حالة وفاة من ‪20989164‬ إصابة.








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