المؤتمرنت -

الأمين العام يعزي برحيل المناضل الاكتوبري عبدالله محمد الهيثمي

بعث الأمين العام للمؤتمر الشعبي العام غازي احمد علي محسن برقية عزاء ومواساة في وفاة المناضل الاكتوبري عبدالله محمد الهيثمي.



واشاد الأمين العام في البرقية التي بعثها إلى اولاد الفقيد جمال ومحمد والى جميع قبائل آل صالح في مديرية مودية بمناقب الفقيد الذي كان أحد المناضلين الأوائل ضد الاستعمار البريطاني وكان أحد القيادات التي قادت عملية التحرر من الاحتلال في جنوب الوطن ؛ مشيرا إلى أن رحيله يعد خسارة على الوطن باعتباره من رواد النضال الوطني الذين قادوا عملية الكفاح ضد المحتل حتى طرده وتحقيق الاستقلال .



واشاد الأمين العام بحكمة الفقيد عبدالله الهيثمي وما كان يتمتع به من حضور اجتماعي وإنساني في خدمة الناس وحل مشاكلهم والإصلاح بينهم .



وعبر الأمين العام في برقية العزاء لأسرة الفقيد عن خالص التعازي باسمه ونيابة عن كافة قيادات وقواعد المؤتمر الشعبي العام بهذا المصاب سائلا الله العلي القدير أن يتغمده بواسع الرحمة والمغفرة وأن يسكنه فسيح جناته ويلهم أهله وذويه الصبر والسلوان إنا لله و إنا إليه راجعون .