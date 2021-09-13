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المؤتمر نت - عبّرت حمزة عن إمتنانها وتقديرها لقيادة المؤتمر الشعبي العام، ومتابعتهم حالتها الصحية، مشيرةً إلى أن ذلك ليس بغريب على قيادة وطنية جسورة بمستوى إنسانية وعظمة

الخطري تطمئن على صحة القيادية المؤتمرية لطيفة حمزة

المؤتمرنت -
الخطري تطمئن على صحة القيادية المؤتمرية لطيفة حمزة
أجرت الأمين العام المساعد للمؤتمر الشعبي العام لقطاع المرأة الأستاذة فاطمة الخطري، إتصالاً هاتفياً بالقيادية المؤتمرية / لطيفة أحمد حمزة- عضو اللجنة الدائمة الرئيسية، رئيسة القطاع النسوي لفرع المؤتمر الشعبي العام بأمانة العاصمة، والتي تتلقى العلاج حالياً في العاصمة الأردنية عمّان .

وخلال الإتصال إطمأنت الامين العام المساعد لقطاع المرأة على صحة القيادية المؤتمرية لطيفة حمزة، داعية الله عز وجل أن يمنّ عليها بالعافية وموفور الصحة .

كما نقلت الأمين العام المساعد إلى رئيسة القطاع النسوي بمؤتمر العاصمة، تحيات رئيس المؤتمر الشعبي العام الشيخ صادق أمين ابو راس، وتمنياتها لها بالشفاء العاجل والصحة والعافية والعودة بسلامة الله الى الوطن.

وقد عبّرت حمزة عن إمتنانها وتقديرها لقيادة المؤتمر الشعبي العام، ومتابعتهم حالتها الصحية، مشيرةً إلى أن ذلك ليس بغريب على قيادة وطنية جسورة بمستوى إنسانية وعظمة الشيخ المناضل/ صادق أمين ابو راس، رئيس المؤتمر الشعبي العام.








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