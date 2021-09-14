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المؤتمر نت - عقدت اللجنة العامة للمؤتمر الشعبي العام اجتماعا لها برئاسة رئيس المؤتمر الشيخ صادق بن أمين أبوراس صباح اليوم الثلاثاء في العاصمة صنعاء خصص لمناقشة المستجدات على الساحة الوطنية والتنظيمية .

اجتماع للجنة العامة برئاسة رئيس المؤتمر يستعرض قضايا هامة

المؤتمرنت -
اجتماع للجنة العامة برئاسة رئيس المؤتمر يستعرض قضايا هامة
عقدت اللجنة العامة للمؤتمر الشعبي العام اجتماعا لها برئاسة رئيس المؤتمر الشيخ صادق بن أمين أبوراس صباح اليوم الثلاثاء في العاصمة صنعاء خصص لمناقشة المستجدات على الساحة الوطنية والتنظيمية .
وقد رحب الاجتماع بانضمام الأخوة الدكتور نبيل الحمادي والاخ محمد الحرازي والاخ هاشم السقطري إلى عضوية اللجنة العامة .

وهنأت اللجنة العامة للمؤتمر جماهير شعبنا اليمني العظيم بأعياد ثورته الخالدة ٢٦ سبتمبر و١٤ اكتوبر و٣٠ نوفمبر مؤكدة أن احتفالات شعبنا بهذه الأعياد الوطنية يأتي وهو يواصل صموده ومقاومته للعدوان الغاشم والمحتلين الجدد ويواجه بصبر وثبات وشموخ كل مخططات التآمر على. وحدته وسيادته واستقلاله .
واشادت اللجنة العامة بالموقف الشعبي والتفاعل الجماهيري الكبير فيما يخص قضية مقتل الشاب المغترب عبدالملك السنباني مؤكدة على ما جاء في بيان الامانة العامة في هذا الصدد مشددة على ضرورة أن يقوم ما يسمى بالمجلس الانتقالي بتسليم القتلة إلى القضاء لمحاكمتهم والاقتصاص منهم .
كما عبر الاجتماع عن شكره لموقف أبناء الجاليات اليمنية في الخارج وفي مقدمتهم قيادات فروع المؤتمر على تفاعلهم الكبير في هذه القضية وعلى مطالبتهم برفع الحصار عن اليمن وفتح مطار صنعاء الدولي.

هذا وقد استعرض رئيس المؤتمر الشيخ صادق بن أمين أبوراس ونائبه الاول الشيخ يحيى الراعي رئيس مجلس النواب في الاجتماع نتائج لقاىهم بالمجاهد الكبير السيد عبدالملك بدر الدين الحوثي وما تم خلاله من نقاش مستفيض حول مختلف القضايا الوطنية وعلاقة المؤتمر الشعبي العام مع أنصار الله وأهمية تعزيز وترسيخ وحدة الجبهة الداخلية ومقاومة العدوان الغاشم والمحتلين الجدد والدفاع عن الوطن ووحدته وسيادته واستقلاله مشيدين بمواقفه الحريصة على وحدة الجبهة الداخلية ورفضه أي مساس بها من قبل اي كان .
كما استعرضا أيضا نتائج اللقاء مع رئيس المجلس السياسي مهدي المشاط والذي جاء في إطار السعي لترسيخ وتقوية الجبهة الداخلية والحرص على تعزيز علاقات التنسيق والتفاهم بين المؤتمر الشعبي العام وأنصار الله .
هذا وكانت اللجنة العامة استمعت إلى تقارير من الإخوة عزام صلاح رئيس الهيئة البرلمانية للمؤتمر والاخ عبدالله مجيديع رئيس الهيئة الشوروية والاخ جلال الرويشان رئيس الهيئة الوزارية إلى تقارير عن مستوى الأداء في الهيئات الثلاث .

وناقشت اللجنة العامة عددا من القضايا المدرجة بجدول أعمالها واتخذت بشأنها القرارات المناسبة .








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