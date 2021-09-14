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المؤتمر نت - النواب يبارك انتصارات عملية النصر المبين

النواب يبارك انتصارات المرحلة الثالثة من عملية النصر المبين

المؤتمرنت -
النواب يبارك انتصارات المرحلة الثالثة من عملية النصر المبين
بارك مجلس النواب، في جلسته اليوم برئاسة نائب رئيس المجلس عبدالسلام صالح هشول زابية، انتصارات أبطال الجيش واللجان الشعبية في المرحلة الثالثة من عملية النصر المبين، التي تكللت بتحرير مديريتي ماهلية ورحبة في محافظة مأرب.

وأشاد نواب الشعب بالملاحم البطولية التي يسطرها الأبطال في الجبهات، ومعهم أبناء محافظة مأرب الأحرار، في مواجهة قوى العدوان وأدواته.

وحيّا نواب الشعب منتسبي الجيش والأمن واللجان الشعبية، ورجال القبائل الأحرار المرابطين في مختلف الجبهات، على ما يحققونه من انتصارات وتضحيات في الدفاع عن الوطن وسيادته، وصد الغزاة والمحتلين وعملائهم.

إلى ذلك، استمع مجلس النواب إلى تقرير لجنة التعليم العالي والشباب والرياضة بشأن أوضاع الجامعات والكليات الأهلية.

تطرّق التقرير إلى معلومات التقرير الشامل المقدّمة من قِبل وزارة التعليم العالي، بناءً على طلب اللجنة، حول أوضاع الجامعات والكليات الأهلية، والاختلالات القائمة فيها، والصعوبات التي تواجهها.

وأشار التقرير إلى أن إنشاء مؤسسات التعليم العالي الأهلي والخاص في الجمهورية اليمنية بدأ عام 1992م، بهدف إتاحة الفرصة للقطاع الخاص للاستثمار في التعليم الجامعي، وتخفيف العبء عن الجامعات الحكومية، لاستيعاب طلاب الثانوية العامة الذين لم تُتاح لهم فرصة الالتحاق بالجامعات الحكومية.

ولفت التقرير إلى أن عدد الجامعات الأهلية والخاصة، التي تم الترخيص لها في مختلف محافظات الجمهورية، وصل إلى 46 مؤسسة، تنوعت بين كليات وجامعات وأكاديمية عليا.

كما تطرّق التقرير إلى الجامعات التي أُنشئت قبل صدور القانون وبعده، وقد احتوى تقرير اللجنة على استفساراتها وردود وزارة التعليم العالي والبحث العلمي عليها، والإجراءات المتّخذة من قِبل الوزارة.

وتضمّن التقرير ما يتعلق ببرامج الدراسات العليا التي أوصى بها مجلس الاعتماد الأكاديمي.

وخلص التقرير إلى جملة من الملاحظات والتوصيات.

وقد أرجأ مجلس النواب استكمال مناقشة التقرير إلى جلسة مقبلة بحضور الجانب الحكومي المختص.

وكان المجلس قد استهل جلسته باستعراض محضره السابق وأقرّه، وسيواصل عقد جلسات أعماله يوم غدٍ الأربعاء بمشيئة الله تعالى.








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