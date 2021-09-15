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المؤتمر نت - الأرصاد يتوقع استمرار هطول الأمطار المتفاوتة

الأرصاد يتوقع استمرار هطول الأمطار المتفاوتة

المؤتمرنت -
الأرصاد يتوقع استمرار هطول الأمطار المتفاوتة
توقع المركز الوطني للأرصاد الجوية استمرار هطول الأمطار المتفاوتة الشدة على معظم المحافظات خلال ال24 ساعة المقبلة .

وذكر المركز في نشرته الجوية الى أنه من المتوقع هطول أمطار متفاوتة الشدة مصحوبة بالعواصف الرعدية أحيانا على المرتفعات الجبلية لمحافظات لحج، تعز، إب والضالع .

وأشار إلى ان الأمطار ستمتد شرقاً إلى أجزاء من الهضاب الداخلية لمحافظات أبين، شبوة وحضرموت ، وغرباً الى السواحل الغربية والمناطق الداخلية المقابلة لها .

ولفت المركز إلى احتمال هطول أمطار متفرقة خفيفة الى متوسطة على أجزاء من محافظات ريمة ، ذمار، المحويت وحجه.

وأفاد باستمرار هبوب الرياح الموسمية الجنوبية الغربية على أرخبيل سقطرى .

ونبه المركز المواطنين في المناطق المتوقع هطول أمطار عليها من تدفق السيول في الشعاب والوديان ، ونصح بعدم التواجد في بطون الأودية حفاظاً على سلامتهم وسلامة ممتلكاتهم .

كما نبه سائقي المركبات من انخفاض الرؤية الأفقية نتيجة هطول الأمطار وتكوّن الشابورة المائية أو الضباب في المنعطفات والمنحدرات الجبلية الجنوبية الغربية .

وحذر مرتادي البحر والصيادين في أرخبيل سقطرى من الرياح الشديدة واضطراب البحر وارتفاع الموج .

وأوضح المركز أن كمية الامطار التي هطلت خلال ال24 ساعة الماضية في بعض محطات الرصد الجوي بلغت في إب : 13 ، تعز-المعافر : 5.7 ،تعز- المطار : 4.8 .








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