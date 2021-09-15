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المؤتمر نت - يسلم نفسه بعد 30 عاماً على هروبه من السجن

يسلم نفسه بعد 30 عاماً على هروبه من السجن

المؤتمرنت -
يسلم نفسه بعد 30 عاماً على هروبه من السجن
قالت السلطات الأسترالية اليوم الأربعاء إن رجلا ( 64 عاما) سلم نفسه للشرطة بعد هروبه من سجن أسترالي قبل نحو 30 عاما.

وقالت شرطة نيو ساوث ويلز في بيان إن الرجل هرب من مركز إصلاحي في جرافتون (حوالي 600 كيلومتر شمالي سيدني) خلال الفترة من 31 يوليو إلى أول أغسطس العام 1992 باستخدام "أدوات من بينها شفرة منشار وقواطع".

وأضاف البيان: "في ذلك الوقت لم تنجح الجهود الرامية إلى تحديد مكان الرجل".

ومنذ ذلك الحين، وجهت إلى الرجل، الذي كان في الخامسة والثلاثين من عمره وقت هروبه من السجن، تهمة الفرار من الاحتجاز القانوني.

وسلم نفسه إلى الشرطة في دي واي، بسواحل سيدني الشمالية، يوم الأحد الماضي.

وذكرت وسائل إعلام محلية أنه قضى أكثر من عام فقط من مدة حكمه البالغة ثلاثة أعوام ونصف العام عندما هرب. وأدين الرجل في الأصل بتهمتين تتعلقان بزراعة نبات محظور.

وتم رفض الإفراج عنه بكفالة يوم الثلاثاء رسميا، وسيمثل أمام المحكمة في 28 سبتمبر. المصدر:د ب أ









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